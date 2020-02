Landstede Hammers geeft in eerste halve finale beker ruime voorsprong weg, maar wint wel

Landstede Hammers heeft de eerste wedstrijd in de halve finales van de beker gewonnen. De Zwolse ploeg, die in de laatste drie jaar twee keer de finale haalde, was in het eerste duel van een tweeluik met Donar in eigen huis met 76-71 te sterk.

Landstede pakte in het eerste kwart een voorsprong van zeven punten: 22-15. Bij rust was het verschil opgelopen naar negen punten: 35-26. In het derde kwart maakte de thuisploeg zeven punten meer dan Donar en bij het ingaan van de laatste tien minuten was het 59-43. In dat laatste kwart kwam Donar terug tot drie punten: 63-60 en uiteindelijk was het verschil dus zes.

Donderdag is al de return in Groningen. De winnaar speelt in de finale tegen de winnaar van de dubbele confrontatie tussen Den Helder Suns en Aris Leeuwarden. Als Landstede de finale haalt, is het de vijfde in totaal. Het won de beker echter nooit. Dit is het volledige programma in de halve finales.