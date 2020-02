Gemeenteraad Almelo stelt interpellatiedebat over Kolkschool uit

Het beloofde een belangrijk debat te worden over de omstreden procedure rond de verkoop van de Kolkschool. Het interpellatiedebat, aangevraagd door de PvdA en Leefbaar Almelo, was het laatste punt op de agenda van de Almelose gemeenteraad. Maar de raad trok zoveel tijd uit voor andere agendapunten, dat er geen tijd overbleef voor het aangevraagde debat.

Dit tot grote teleurstelling van Jorien Geerdink (PvdA). "Dit debat is te belangrijk om uit te stellen. De handelswijze van de afdeling vastgoed vraagt om een uitspraak van de raad." Ze hoopt burgemeester Gerritsen nog ertoe te bewegen er een aparte ingelaste vergadering aan te wijden. "Want dit kan niet twee weken blijven liggen."

Twee biedingen

De verkoop van de Kolkschool houdt de gemeenteraad al bezig sinds 2017. Twee partijen hebben interesse in het markante pand op de hoek van de Bornerbroeksestraat. In de school is ruimte voor concerten van het kleinschalige podium Paco Plumtrek. In november 2018 biedt projectontwikkelaar Kloos 2 280.000 euro voor de school (exclusief de gymzaal) om er loftwoningen in te maken. De werkgroep Kolkschool biedt 353.000 euro voor de school én gymzaal. De gymzaal zou behouden moeten worden voor culturele doeleinden zoals het poppodium.

Onderzoek KPMG

Kloos 2 verhoogt in februari 2019 haar bod: 280.000 voor de school en 120.00 voor de gymzaal. Een ambtenaar van de gemeente mailt Kloos 2 het bod dat is gedaan door de werkgroep. Er volgt een onderzoek van KPMG over de handelswijze van de gemeente. Uit de rapportage van KPMG blijkt dat de in het proces 'niet alle beslismomenten zijn vastgelegd. Dat is verwijtbaar en niet goed'.

Op 21 januari is er een politiek beraad over de kwestie maar er mogen niet meer dan twee vragen per fractie worden gesteld en ook publiek mag niet inspreken. Het college geeft de raad het advies om de eerstvolgende raadsvergadering een interpellatiedebat aan de kwestie te wijden. Een week later komt het college met een raadsbrief waarin staat dat de 'reeds ingezette verkoopprocedure van de Kolkschool' (aan Kloos 2) wordt voortgezet.

Doorschuiven

Het interpellatiedebat zou dinsdagavond worden gevoerd en de hele Almelose gemeenteraad stemde daar dinsdag mee in. Maar de gemeenteraad besteedde de meeste tijd aan andere punten, zoals een motie over een rookverbod in de directe omgeving van het stadhuis en plannen om leegstand in de binnenstad tegen te gaan.

Een ordevoorstel van VVD'er Jemy Pauwels om het punt door te schuiven naar de volgende raadsvergadering werd door een meerderheid omarmd.