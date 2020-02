Eis werkstraf voor heftige mishandeling in Almelo

"Ik denk niet dat u er beter van wordt als we u opsluiten in de gevangenis" zei officier van justitie Dronkers dinsdag voordat hij een werkstraf van tweehonderd uur en negen maanden voorwaardelijke celstraf eiste tegen een 24-jarige man uit Almelo. De 24-jarige zou op 25 november 2018 een plaatsgenoot ernstig mishandeld hebben tijdens een confrontatie in het uitgaansleven. Het slachtoffer wil 1300 euro schadevergoeding.

De mishandeling werd vastgelegd door een camera van een winkel in de Almelose binnenstad. Op die beelden, die in de rechtszaal op het scherm van een laptop werden bekeken, was te zien hoe de 24-jarige zijn slachtoffer trakteert op een regen van klappen en daarna een aantal harde schoppen uitdeelt. Daarna gaat hij er vandoor zonder zich te bekommeren om het slachtoffer.

Biertjes en mixdrankjes

"Ik ben geschrokken van mezelf toen ik de beelden zag" zei de 24-jarige verdachte. Hij vertelde de rechters dat hij zich niet veel meer kan herinneren van die avond. "Er knapte iets" maar of dat door de drank komt, "ik had een paar biertjes op en daarna wat mixdrankjes", dat weet hij niet. Zijn vlucht was "pure paniek" aldus de Almeloër.

"Als officier van justitie is het soms lastig om met een juiste strafeis te komen" zei Dronkers. "Ik heb de beelden samen met een collega bekeken en die zei halverwege dat het wel mocht stoppen. En ik moet ook zeggen, ik kwam hier op zitting met een strafeis van 18 maanden op zak maar wat ik zie op zitting doet mijn mening veranderen."

Plek vinden

Dronkers, die als officier van justitie ook veel strafzaken met jeugdigen doet, zag in de 24-jarige "een jongen die het ook wel moeilijk heeft om een plek te vinden in het leven." Dat de reclassering concludeerde dat de man geen hulp nodig had verbaasde de officier van justitie. Hij denkt dat de 24-jarige wel degelijk hulp nodig heeft.

"Dit had nooit mogen gebeuren" zei de 24-jarige in zijn laatste woord. "Ik kan het niet terugdraaien, ik heb er ontzettend spijt van."