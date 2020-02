Bijzondere les bij Vechtdal College Dedemsvaart: een flink stuk tegenwindfietsen

Timmerman is docent op het Vechtdal College in Dedemsvaart. Op dinsdag- en donderdagmiddag krijgen leerlingen van die school een alternatief programma aangeboden. Alle eerste- en tweedeklassers kiezen een onderwerp waar ze zich graag in willen verdiepen.

De leerlingen van Timmerman houden zich bezig met het onderwerp 'fietsen'. Daar wordt dan een speciale module voor gemaakt. Timmerman: "Toen ik vanmorgen naar school fietste, dacht ik: verrek, wat een tegenwind. Toen bedacht ik om het programma van vanmiddag op de kop te gooien." Zo kwam hij op het idee van het wedstrijdje tegenwindfietsen.

In het lesprogramma van Timmerman wisselt hij theorie met praktijk af. "Het is een echte academie: praatje, plaatje, daadje." En dat daadje was in dit geval de fietstocht van één kilometer tegen de wind in. Voor ze de barre tocht maakten, kregen de kinderen uitleg over duurtraining, intervaltraining, tijdrijden en het verzuren van spieren.

Het idee van Timmerman komt van het officieuze kampioenschap Tegenwindfietsen dat afgelopen zondag werd gereden. Toen raasde storm Ciara over het land. In Zeeland kwamen toen honderden fanatiekelingen bij elkaar. Zij fietsten 8,5 kilometer over de Oosterscheldekering tegen de wind in. Vanwege de hard wind werd dat evenement zaterdag gestaakt.