Drommel na kansloze avond: "Heel goed voetbal van Emmen, we kwamen er aan alle kanten niet uit"

"Heel goed voetbal van Emmen, vooral de eerste helft. We kwamen er aan alle kanten niet uit. Dan hoop je dat je nog met 0-0 de rust in gaat. Helaas krijg je dan net voor rust een tegengoal, waar ik de bal totaal niet van zag, iedereen staat voor je bij die corner. In de rust pep je elkaar op. Het moet anders, want zo kan het niet. En dan kom je veel beter uit de rust."

Heel zuur

Hij zag dat Twente vooral achter de Emmenaren aan liep in de eerste helft: "Je ziet je eigen spelers gewoon kapot gaan van het rennen. Dat je geen energie hebt om een aanval in te zetten. Dat zie je de eerste helft. Maar het is echt heel zuur en niet goed voor ons."

Niet nodig

Verder dan 1-0 kwam Emmen echter ook lang niet. De doelman had dan ook stiekem nog gehoopt op een gelijkspel: "Het is gewoon heel jammer dat je hier verliest. Het was niet nodig, vooral de tweede helft verdienen we misschien een goal. Met een gelijke stand hadden we al heel blij mogen zijn. Emmen heeft het de eerste helft heel goed gedaan.

Vechten

Twente krijgt nu enkele zware tegenstanders met AZ, Utrecht, Heerenveen, Vitesse en Ajax. En dat maakt het belang van het duel van vanavond misschien nog wel groter: "Dit was een hele belangrijke wedstrijd, dat wisten we. Er komt een moeilijke periode aan voor ons, maar we moeten goed bij elkaar blijven, voor elkaar vechten en meer kan je niet doen", aldus Drommel.