Spelersbus FC Twente in Hengelo opgewacht door boze supporters

FC Twente staat na de nederlaag van vanavond nog maar een paar punten boven de degradatiestreep. Tot nu toe klaagden de supporters wel over de resultaten en vooral over het vertoonde spel, maar bleven ze toch vooral achter hun club staan. Na de nederlaag tegen FC Emmen was de maat voor tientallen supporters vol, vanavond.

Op social media moest vooral trainer Gonzalo Garcia het ontgelden. Supporters verwijten de trainer dat hij er maar niet in slaagt de juist elf spelers het veld in te sturen. Bovendien is het veldspel van FC Twente regelmatig bedroevend. Dat Garcia Wout Brama zelfs al weken buiten de selectie laat, is helemaal tegen het zere been van de fans.

Vanavond hing er in het stadion van FC Twente een spandoek voor Wout Brama en werd de middenvelder opnieuw toegezongen.

Wout is Twente (Foto: NewsUnited/Jack Huygens)

Sander Boschker is in gesprek gegaan met de supporters. Tien supporters zijn in het trainingscomplex van de club. De rest van de supporters wacht buiten. Toen trainer Garcia de bus uit kwam werd hij uitgescholden en uitgejouwd. Spelersbus van FC Twente wordt opgewacht door boze supporters (Foto: NewsUnited/Jack Huygens)