CDA Overijssel: provinciebestuur moet opnieuw in gesprek met Wiebes over afvalwaterinjectie

CDA Overijssel wil dat het provinciebestuur opnieuw in gesprek gaat met minister Wiebes en er op aandringt dat hij een eind maakt aan het injecteren van afvalwater in de Twentse bodem. Bovendien moet een pilotproject opgestart worden voor de zuivering van injectiewater, vindt de partij. Omdat, in tegenstelling tot wat de NAM beweert, er wel bedrijven zijn die het afvalwater denken te kunnen zuiveren.

Aanleiding voor het verzoek van het CDA om opnieuw met de minister in gesprek te gaan is de stellingname van de NAM dat mogelijk opnieuw wordt begonnen met het injecteren van afvalwater in het Tubbergenveld.

Er wordt gezocht naar extra capaciteit in de omgeving van het Drentse Schoonebeek. Wordt die niet gevonden, dan sluit de NAM niet uit dat opnieuw afvalwater naar het Tubbergenveld gaat. CDA Overijssel wil echter dat er een definitief einde aan komt, omdat het injecteren van vervuild afvalwater nog altijd voor veel onrust zorgt onder de bevolking van Noordoost-Twente.

CDA-Statenlid Bouwien Rutten heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur. Ze wil onder meer weten of Vitens al heeft aangegeven of het waterbedrijf de stoffen controleert die in het geïnjecteerde water zitten. CDA wil graag weten om welke stoffen het gaat en als blijkt dat Vitens die stoffen niet controleert, waarom dit niet gebeurt.

Pilotproject

Volgens de NAM acht tot op heden geen enkel bedrijf zich in staat om het afvalwater te zuiveren. "Een aantal partijen in de markt is daarover een andere mening toegedaan", stelt Rutten. Zij dringt er daarom bij het provinciebestuur op aan om opnieuw bij minister Wiebes aan te kloppen voor een pilotproject voor de waterzuivering.