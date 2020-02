Boeren protesteren volgende week weer in Den Haag

Wat de actie exact zal zijn, is nog niet duidelijk. FDF heeft alleen de actie met de naam '100% alle remmen los 19-02 Den Haag' aangekondigd. Waarschijnlijk heeft de actie te maken met de stikstofcijfers die volgende week donderdag door Stichting Mesdag Zuivelfonds worden bekendgemaakt. Mesdag en Stichting Stikstofclaim onderzochten samen de stikstofdata van het RIVM.

Onvrede over verklaring

Vorige week spraken premier Rutte en minister Schouten met boerenorganisaties over maatregelen om de stikstofcrisis aan te pakken. Het eerste overleg op woensdag werd door het kabinet afgebroken vanwege onvrede over een verklaring van FDF, een van de organisaties die onder het collectief vallen.

Maatregelen

Vrijdag is het gesprek na excuses van FDF alsnog vervolgd. Na afloop zeiden alle partijen dat het 'een goed gesprek' was. Het ging onder meer over de uitkoopregeling voor boeren die met hun bedrijf willen stoppen.

Inhoudelijk wilde Rutte niets kwijt over de maatregelen. "We hebben de voortgang besproken van eerdere afspraken uit december. We willen allemaal dat de stikstof omlaag gaat en we staan er allemaal voor dat de boeren een goede toekomst hebben."

Eerdere acties

Op 16 oktober vorig jaar trokken de ontevreden boeren ook al massaal naar Den Haag. De meesten gingen per trekker naar de Hofstad, wat op de heen- en terugweg tot verkeershinder leidde. Twee dagen daarvoor werd er geprotesteerd bij het provinciehuis.

Ook was op 5 februari een boerenactie in Den Haag gepland, maar deze is niet doorgegaan om het gesprek met Rutte en Schouten niet te beïnvloeden.