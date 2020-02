Olympia's Tour 2020 start met ploegentijdrit in Hardenberg

Organisator Thijs Rondhuis is blij dat met de toezegging van Hardenberg het etappeschema van Olympia's Tour rond is. "Door de verschuiving van oktober naar maart hebben we slechts vier maanden de tijd gehad om een etappeschema in elkaar te zetten. Ik ben er trots op dat dit ook nog eens met een erg mooi en ook gevarieerd etappeschema is gelukt."

Goede combinatie

"Olympia's Tour en Hardenberg vormen een goede combinatie", vindt Eric Volkers van Stichting Hardenberg. "Wij hebben enorm genoten van het wielerspektakel dat we op 19 oktober voor Olympia's Tour mochten organiseren en zijn er dan ook zeer trots op om mede te kunnen delen dat men weer voor Hardenberg heeft gekozen."

Mooi feestje

"Super tof dat we dit keer de weg vrij mogen maken voor een heuse ploegentijdrit, waarin teams eendrachtig moeten samenwerken om gezamenlijk tot succes te komen. Dat de start, finish en het warm rijden van de teams allemaal op de Markt plaats vinden, zorgt voor een prachtig kijkspel voor het publiek. We zullen dan ook zeer zeker ons best doen om er wederom een mooi feestje van te maken", aldus Volkers.

Steenwijkerland

Hardenberg was de afgelopen jaren een aantal keren opgenomen in het etappeschema. Het is niet de enige keer dat Olympia's Tour deze jaargang Overijssel aandoet. Op vrijdag 20 maart is de start en finish van de derde etappe in de gemeente Steenwijkerland. De start is in Blokzijl, de finish in Steenwijkerwold.