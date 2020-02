Boschker haalt uit in gelekte opname: ''Jongens spelen mede door cynische Brama zonder vertrouwen''

Wout Brama lijkt speeltijd in de rest van het seizoen te kunnen vergeten. De middenvelder van FC Twente fungeert als splijtzwam in de kleedkamer, tot ergernis van de technische staf. Zo blijkt uit een gelekt gesprek tussen onder meer trainers Gonzalo Garcia, Sander Boschker en enkele supporters, die de spelersbus gisterenavond opwachtten in Hengelo.

"Wout wil op zes spelen. Zoals deze trainer (Garcia, red.) wil spelen, is hij daarvoor niet de geschikte persoon. De jongens hebben geen vertrouwen, dat komt ook mede door Wout Brama", zegt Boschker. "Dan kun je denken dat dit niet zo is, maar dat is echt zo. Wout denkt echt dat hij hier dé man is. Als jullie elke keer zo zingen, gaat hij daar nog meer in geloven."

Boze fans

De supporters eisten een gesprek met de technische staf na afloop van de kansloze nederlaag bij FC Emmen (2-0). Ze zijn onder meer boos omdat hun FC Twente week in week uit een meer dan slappe instelling vertoont, de tactiek van trainer Garcia niet deugt en Wout Brama door hem op de tribune wordt gehouden. Het gesprek dat gisterenavond plaatsvond is vastgelegd door een van de aanwezige supporters.

Beluister hieronder het gelekte gesprek tussen Sander Boschker, Gonzalo Garcia en de boze FC Twente-fans.

Wrijving

Boschker hekelt het gedrag van Brama. "Wout zorgt voor wrijving. Hij beïnvloedt jongens door zijn manier van praten en zijn gedrag. Hij vindt dat hij moet spelen en dan is hij heel cynisch. Andere jongens gaan daar niet beter door spelen. Als jullie elke keer zingen over Woutje Brama, dan speel je wel met sentimenten. Ik begrijp het heel goed, omdat Wout iemand van de club is. Maar Wout is niet de redder, de man zoals jullie hem zien."

Garcia

Garcia deelt de mening van zijn assistent over clubicoon Brama. "Hij gebruikt zijn macht en is goed bevriend met de pers. Het is een lang verhaal op meerdere vlakken. Hij is boos omdat hij niet speelt en dat heeft een slechte invloed op de rest van de groep", luidt het besluit.