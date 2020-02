Dit is wat je moet weten over vogelgriep en de ophokplicht

Wat is vogelgriep?

'Aviaire influenza', de Latijnse naam voor vogelgriep of vogelpest, wordt veroorzaakt door een griepvirus dat heel besmettelijk is voor pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen) en wilde watervogels. Het virus verspreidt zich via mest of stofdeeltjes waarin besmette mestdeeltjes zitten.

Vogelgriep is een snel verlopende ziekte, die veel kippen en kalkoenen doodt. Ze raken besmet via direct contact met andere zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest. Een pluimveehouder kan daarom snel zijn hele bedrijf verliezen als een van zijn dieren besmet raakt.

Kunnen mensen ook ziek worden door vogelgriep?

Vogelgriep is over het algemeen niet heel besmettelijk voor mensen. Je kunt vrijwel alleen ziek worden bij direct en intensief contact met zieke of dode vogels. Daarom zijn pluimveehouders extra kwetsbaar. Zij kunnen uit voorzorg een vrijwillige vaccinatie tegen vogelgriep halen. Ook mensen met luchtwegklachten kunnen beter uit de buurt blijven van kippen en kalkoenen met vogelgriep.

Alle kippen van een besmette pluimveehouderij worden geruimd (archieffoto) (Foto: ANP / Vincent Jannink)

Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone griep: koorts, hoofdpijn, spierpijn, hoest of een oogontsteking. De ziekte verloopt meestal mild, maar vooral in Azië zijn er verschillende typen vogelgriepvirus die bij mensen heel ernstig kunnen verlopen.

Het Voedingscentrum benadrukt dat je niet ziek kunt worden van het eten van kip of eieren van besmette dieren.

Wat is een ophokplicht?

Als de minister een ophokplicht instelt, betekent dat kippen, eenden en kalkoenen die normaliter ook naar buiten mogen, verplicht binnen moeten blijven. Die maatregel is nu ingesteld voor commerciële pluimveehouders.

De ophokplicht mag maximaal zestien weken duren. Elke vier weken bekijken deskundigen de situatie. Pas na zestien weken heeft de ophokplicht consequenties voor de handel en transport. Gezonde kippen mogen dus ook gewoon worden vervoerd tijdens de ophokplicht, omdat ze toch geslacht moeten worden als ze eenmaal groot genoeg zijn.

Besmette bedrijven waarvoor het vervoersverbod wél geldt (Foto: ANP / Koen van Weel)

Waarom wordt die maatregel getroffen?

De maatregel is genomen naar aanleiding van een recente besmetting op een hobbylocatie bij Bretzfeld, Duitsland. De ophokplicht wordt ingesteld om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken door het virus uit wilde vogels.

Wilde vogels kunnen in aanraking zijn gekomen met de besmette dieren in Bretzfeld en daardoor het virus overdragen aan Nederlandse vogels.

Wat gebeurt er met een besmet bedrijf?

Als vogelgriep is vastgesteld, moeten alle aanwezigen op besmette of verdachte pluimveebedrijven verplicht een griepprik halen en virusremmende medicijnen slikken. En ook al zijn kip en eieren met vogelgriep veilig om te eten, om het risico op verdere verspreiding van het virus zo klein mogelijk te maken, wordt ervoor gekozen om besmette bedrijven te ruimen en te ontsmetten.

Maar zelfs als de minister in een enkel geval besluit dat een bedrijf niet geruimd hoeft te worden, zoals twee jaar geleden bij een besmet eendenbedrijf in Kamperveen, zijn de financiële gevolgen voor een pluimveehouder groot: