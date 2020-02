Carnavalsvereniging start actie voor Lenie (83) en Appie (66) na brand in Zwolse verzorgingsflat

Al je spullen kwijt zijn en niet meer terug kunnen naar je appartement omdat er niks meer van over is. Afgelopen weekend overkwam het Lenie (83) en en haar buurman Appie (66) na een verwoestende brand in een verzorgingsflat. Gelukkig voor hen kwam er financiële hulp uit onverwachte hoek. Carnavalsvereniging De Pepperbussies startte een actie om geld op te halen voor de twee gedupeerden.

In de nacht van zaterdag op zondag 9 februari woedde er in de verzorgingsflat aan de Keerssluis in Zwolle een enorme brand. De appartementen van Lenie en Appie zijn het meest beschadigd. "Zelfs het gebit en het as van haar overleden man is Lenie kwijt", weet Jolinda Fels, voorzitter van carnavalsvereniging De Pepperbussies.

Geld inzamelen

De Pepperbussies zette een actie op om geld in te zamelen nadat het lucht kreeg van de situatie rond Lenie. Ria Kluiver, de dochter van Lenie en tevens bekend als 'Adje der Tonnezotters' van carnavalsvereniging De Tonnezotters deelde het nieuwsbericht van de brand op Facebook en zodoende wilde De Pepperbussies iets betekenen.

"We hebben dit nieuws opgepakt en een bericht met een betaalverzoek in onze interne Whatsapp-groep gezet zodat we Lenie kunnen helpen", vertelt Jolinda Fels. Het betaalverzoek bedroeg vijf euro. "Het linkje is ook doorgestuurd naar andere carnavalsverenigingen in de buurt. Dat werd enorm goed opgepakt. Na één dag hadden we al 150 euro ingezameld."

Ria Kluiver was blij verrast met het initiatief vanuit de andere Zwolse carnavalsvereniging. "Het is echt hartstikke lief dat De Pepperbussies mijn moeder steunen en deze actie voor haar is opgezet."

Ook steun voor buurman Appie

Omdat de vereniging na een dag al veel geld had opgehaald voor Lenie besloot het ook om Appie, de buurman van Lenie te helpen. De appartementen van deze twee bewoners zijn het meest beschadigd van allemaal.

Daarnaast zette Fels een oproep op Facebook. "Ik plaatste een bericht over de situatie met het betaalverzoek en het rekeningnummer van onze vereniging. Op deze manier konden mensen zelf een vrijwillige bijdrage doneren."

Hartverwarmend

Op dit moment verblijft Lenie in een hotel. "Ze is daar niet alleen. De kinderen zorgen dat er altijd iemand bij haar is en lossen elkaar af met bezoekjes", vertelt Ria. Voor Appie is er een huisje in Dalfsen geregeld. "Ze zijn allebei enorm aangeslagen door wat er gebeurd is", zegt Fels. Maar Lenie vindt ondanks de vervelende situatie alle hulp heel hartverwarmend. "Het is zoals het is, zegt mijn moeder. Maar gelukkig is ze er zelf goed uitgekomen", laat Ria weten.

Overhandigen cheque

Dinsdag hoopt het bestuur een cheque met het uiteindelijke bedrag te doneren aan de bewoners. "Het bedrag wordt gesplitst en aan Lenie en Appie gegeven", vertelt Fels. Dat zal gebeuren in de Residentie van de vereniging, café De Pul in Zwolle. "Het zou mooi zijn als de familie of de bewoners zelf aanwezig zullen zijn."

Emotionele steun

Waar het bedrag aan besteed zal worden maakt de vereniging niet zoveel uit. "Het is een stukje emotionele steun. En die is op dit moment meer dan welkom bij de bewoners", vindt Fels.

De carnavalsvereniging wil ook laten zien dat carnaval vieren in Zwolle niet alleen maar gaat om het feesten. "Onze slogan in Zwolle tijdens carnaval is: 'Carnaval vier je samen'. We willen mede door deze actie ook uitstralen dat er een stukje saamhorigheid is tussen alle carnavalsverenigingen in de buurt en dat we iets goeds willen doen voor de samenleving.