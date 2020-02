Pluimveehouder uit Hertme: "Kippen bij hobbyhouders moeten ook worden afgeschermd"

"Wij roepen als sector alle hobbyhouders op om mee te werken en de kippen voorlopig af te schermen", vertelt Jannink. "Ook die zes kippen in de achtertuin kunnen besmet raken door het virus. Een besmetting in Nederland zou niet alleen voor onze kippen, maar voor alle kippen in het land desastreus kunnen zijn. Werk daarom met ons mee", roept Jannink op.

Besmetting in Duitsland

Jannink is wel blij met de ophokplicht in Nederland, nadat op een hobbylocatie in het Duitse Bretzfeld het vogelgriepvirus recent werd aangetroffen. Ook al is het zo'n 500 kilometer van haar bedrijf, wilde vogels kunnen het virus gemakkelijk verspreiden. Het betekent voor Jannink dat haar kippen in elk geval vier weken binnen moeten blijven.

"Maar van die paar weken worden de kippen en de eieren niet anders", aldus de pluimveehoudster. "Alle boeren met vrije uitloopkippen hebben een overdekte scharrelruimte. Daar hebben de kippen echt veel ruimte. Wij hebben boomstammen, schommels, andere speelmaterialen, graanemmers waar ze extra kunnen pikken en veel stro. Er is geen sprake van kippen die opgehokt zitten in een hokje, of kippen met stress. Ze hebben het hier prima en met deze weersomstandigheden vinden ze het binnen misschien wel beter dan buiten."

Zo snel mogelijk weer naar buiten

Jannink hoopt wel dat de dreiging snel voorbij is en dat haar kippen over vier weken weer naar buiten mogen. "We hebben bewust gekozen voor deze vorm van kippen houden, zodat ze naar buiten kunnen. Dat is wat je het liefste wil. We hopen dus dat het virus buiten Nederland blijft."