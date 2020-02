Eerste Overijsselaars getest op coronavirus

Ook in het gebied van GGD IJsselland is inmiddels getest op het coronavirus. "Daar is gelukkig niets uitgekomen", bevestigt woordvoerster Gerbrig Filius van de gemeentelijke gezondheidsdienst. Landelijk zijn meer dan twintig mensen getest op het coronavirus.

GGD's in het hele land zijn alert op de aanwezigheid van het gevreesde virus. Die alertheid leidde er bij GGD IJsselland toe dat bij een enkeling besmetting met het virus mogelijk werd geacht. Uit de test bleek dit niet zo te zijn. Bij GGD Twente zijn geen meldingen geweest en zijn ook geen mensen getest.

Bruno Vieyra van de GGD IJsselland doet geen mededelingen over het aantal mensen dat in Overijssel getest is. "Ik kan nu een getal noemen, maar dat kan elk moment anders worden. Het gaat in ieder geval om een klein aantal."

Het gaat om mensen die binnen het profiel pasten, verklaart Vieyra de beslissing om te testen. "Ze hadden klachten en kwamen recent uit China. Dan wordt besloten om te testen. Een ander geval zou kunnen zijn dat er contact geweest is met iemand die besmet is geweest met het coronavirus. Maar wat daadwerkelijk de reden is geweest om te testen, laat ik even hier buiten. "

De mensen die getest zijn, blijven in sommige gevallen onder observatie, aldus Vieyra. "Dat wisselt. Het kan zijn dat mensen tot twee weken na terugkomst uit China in de gaten gehouden worden en in quarantaine zitten."

Kans op verspreiding blijft

Hoewel het coronavirus niet in Nederland is vastgesteld, blijft de kans op verspreiding van het virus aanwezig. Daarom breidt kenniscentrum Nivel in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de griepsurveillance uit.

Veertig huisartsenpraktijken verspreid over het land doen mee aan deze surveillance. Monsters van patiënten met griepachtige verschijnselen die zich bij deze huisartsen melden, worden door het RIVM ook getest op aanwezigheid van het coronavirus.

Voorkomen van coronavirus

Alertheid is er uiteraard niet alleen bij de GGD's. Ook huisartsen letten goed op. Zo staat er bijvoorbeeld op de gezamenlijke website van de huisartsenposten in Enschede en Hengelo informatie over het virus. "Het coronavirus kan longontsteking geven. Klachten hierbij zijn keelpijn, koorts met verkoudheid, hoesten of moeilijk ademhalen."

Op de website staan ook tips hoe verspreiding van het virus zoveel mogelijk voorkomen kan worden. "Virussen kunt u voorkomen door regelmatig uw handen te wassen, te niezen en hoesten in uw elleboog en papieren zakdoekjes te gebruiken."

Mondkapjes, zoals je die veel in China ziet, worden in Nederland niet geadviseerd, zegt verpleegkundige infectieziektenbestrijding Ingeborg Thurkow. "Wij zouden het alleen adviseren aan mensen die zelf besmet is."

In China geweest

Nederland heeft officieel een griepepidemie. Dat maakt het niet extra lastig. "In principe niet", zegt Thurkow. "Je moet in China zijn geweest of contact hebben gehad met iemand met een bewezen coronavirus. Dan moet je zelf ook nog klachten hebben en pas dan kom je in aanmerking voor een test op het coronavirus."

Volgens Thurkow is Nederland goed voorbereid op de uitbraak van het coronavirus. "We zijn opgeschaald met het aantal personeel. We zijn er klaar voor. Daar staan draaiboeken voor klaar."

Bellen

Mensen die vermoeden dat ze besmet zijn met het coronavirus moeten telefonisch contact opnemen met de huisarts of de huisartsenpost. "Ga niet naar de huisarts of huisartsenpost toe. Dan zou u andere mensen kunnen besmetten", luidt de waarschuwing op de website.

Drie stappenplan

Aan de hand van de volgende drie stappen kun je er zelf achter komen of je mogelijk besmet bent met het coronavirus: 1. Je hebt koorts (38 graden Celsius of hoger)

2. Je hoest of haalt moeilijk adem

3. Je bent in China geweest of bij iemand die het coronavirus heeft Het RIVM bekijkt dagelijks of deze stappen bijgesteld moeten worden. Zij baseren zich hierbij op de situatie in Nederland en informatie die ze krijgen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

Kamerbrief

In een recente brief aan de Tweede Kamer meldt minister Bruno Bruins van Volksgezondheid het laatste nieuws over het coronavirus. Bruins schrijft dat er in Nederland regelmatig mensen worden getest. De teller staat nu op ruim twintig personen. "Tot nu toe is bij niemand het coronavirus vastgesteld", aldus de minister.



Ook op de website van GGD IJsselland staat actuele informatie, contactinformatie en onder meer een link naar de veelgestelde vragen en antwoorden van het RIVM.

Bent u recent getest op het coronavirus? Neem dan contact op de redactie van RTV Oost. Wij horen graag uw verhaal. Bellen kan naar het telefoonnummer 074 - 2456 422.