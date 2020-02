Tien jaar cel voor doden Hengelose baby Aniek

De negen maanden oude baby Aniek werd vier jaar geleden met spoed vanuit haar woning aan de Javastraat in Hengelo naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Daar overleed ze een dag later, haar vader werd door de politie aangehouden.

Schudden

Een patholoog-anatoom van het Nederlands Forensisch Instituut concludeerde dat er sprake was van een 'shakenbabysyndroom'. Het OM verdenkt de 39-jarige vader hiervan, maar de man ontkende dat tijdens de vorige zitting in januari. Het is niet bewezen dat Aniek door het syndroom is overleden, wel is bewezen dat hersenletsel de oorzaak is.

Hij stelde dat hij 'vliegtuigje speelde' met Aniek en toen over een drempel struikelde waardoor zijn dochter ongelukkig op haar hoofd viel. Er werden op verzoek van de advocaat van de vader contra-deskundigen benoemd, maar wat hun conclusie is blijft onduidelijk.