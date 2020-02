Vriezenveen aangeslagen na vondst verongelukte Jarmen (14): condoleanceregister in school

Nadat er urenlang met man en macht werd gespeurd naar de vermiste Jarmen (14) uit Vriezenveen werd in de loop van vanochtend de grote angst voor de familie bewaarheid. Een voorbijganger vond het ontzielde lichaam van de jongen, langs de kant van de Bovenlandweg aan de rand van het dorp. De politie gaat uit van een ongeval. Onderzocht wordt echter nog of Jarmen zelf op zijn crossmotor is verongelukt of dat er nog een andere partij in het spel is. Op de school voor praktijkonderwijs De Maat in Ommen reageren leerlingen en docenten aangeslagen.

Eigenlijk is het opvallend dat de politie dinsdagmiddag meteen een grootscheepse zoekactie optuigde. Er worden immers wel vaker tieners vermist en meestal duiken ze dan binnen 24 uur weer op. Deze keer werd er echter zelfs met een helikopter naar de verdwenen Jarmen gezocht.

Mini-crossmotor

Reden is dat Jarmen er met een zogenoemde pitbike op uit was getrokken: een mini-crossmotor. Vandaar ook dat er meteen al ernstig rekening mee werd gehouden dat er sprake was van een ongeluk.

Onheilstijding

Vanochtend verkeerde de familie nog steeds in grote onzekerheid over het lot van de jongen. Getuige ook het opsporingsbericht van de politie dat de vader rond acht uur nog op Facebook deelde. Kort daarop kwam echter de onheilstijding binnen. Jarmen was gevonden langs de Bovenlandweg. In een flauwe bocht bleek hij met zijn crossmotor een boom te hebben hebben geraakt. Het slachtoffer was al overleden toen hij werd aangetroffen.

Volgens een omwonende zijn het slachtoffer en de crossmotor in een sloot beland, waardoor ze aan het zicht werden onttrokken. Dat is ook de reden waarom de jongen pas zo laat werd opgemerkt.

Volgens een andere buurtbewoner zouden langsfietsende scholieren het slachtoffer hebben ontdekt, maar een politiewoordvoerster bestrijdt dat. Over de identiteit van degene die de vermiste Vriezenvener heeft gevonden wil ze verder niets over kwijt: "Maar het waren in ieder geval geen scholieren."

Reacties school

Directeur Ben Platzer van De Maat, een school voor praktijkonderwijs in Ommen, was al op weg naar een landelijk onderwijssymposium waar ook minister Van Engelshoven van de partij zou zijn: "Rond zeven uur hoorde ik van de vermissing van Jarmen en toen had ik al zo'n vreemd voorgevoel. Ik was al in de buurt van Nijmegen toen ik rond negen uur werd gebeld en het slechte nieuws te horen kreeg. Ik heb meteen rechtsomkeert gemaakt."

'Draai gevonden'

Volgens Platzer zat Jarmen nog maar net zes weken op school in Ommen en leek hij in het onderwijs eindelijk zijn draai te hebben gevonden: "Hij had namelijk een zoektocht langs meerdere scholen achter de rug. Maar hier leek hij op zijn plek. We hebben hier een kleinschalige aanpak, vooral bedoeld voor leerlingen die in het reguliere onderwijs niet slagen. Jarmen deed volop mee in de klas, lachte mee met anderen. Iedereen reageerde vanochtend dan ook enorm aangeslagen."

Jarmen zat in groep 2 en wist nog niet concreet wat hij wilde worden. "Op onze school kunnen leerlingen alle kanten uit: hout, metaal, de boerderij. In groep 2 kunnen leerlingen nog alle kanten op."

Protocol

Het is voor het eerst dat de directeur het speciaal opgestelde protocol uit de kast moest halen: "Een protocol dat ik in 2012 heb gemaakt voor het geval we zouden worden getroffen door overlijden van een leerling of collega. Je hoopt het nooit nodig te hebben, maar helaas komt het nu toch van pas."

Gedenkhoekje

Zo is er een speciaal gedenkhoekje voor Jarmen ingericht. Met een foto van hem en een condoleanceregister, waar leerlingen iets in kunnen schrijven. Of waar de leerlingen iets dierbaars kunnen neerleggen. "Dat geven we dan later aan de ouders van Jarmen. In zijn eigen klas staat vandaag alles in het teken van zijn overlijden. In de andere klassen proberen we toch zo goed als mogelijk de scholieren hun gewone dingen te laten doen."

Het fatale ongeval is volgens Platzer keihard bij de leerlingen binnengekomen: "In praktijkonderwijs is het zo dat iedereen heel erg met elkaar meeleeft. Wij vormen één grote familie."

Meerdere scenario's

In Vriezenveen gaan omwonenden van de Bovenlandweg er vooralsnog vanuit dat Jarmen in een bocht de macht over het stuur is verloren en dat het dus om een eenzijdig ongeval zou gaan. De politiewoordvoerster benadrukt echter dat ook het scenario wordt opengehouden dat er nog een andere partij bij het ongeval was betrokken. "Het onderzoek is nog in volle gang en zolang dat niet is afgerond en we niets zeker weten, houden we alle opties open."