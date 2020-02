Zwolse Vogelmarkt gaat ondanks vogelgriep gewoon door: 'Geen invloed op volièrevogels'

De Zwolse Vogelmarkt, over tweeënhalve week in de IJsselhallen, gaat ongeacht de ophokplicht vanwege de vogelgriep gewoon door. Dat laat de organisatie weten.

"Wij begrijpen de bezorgdheid. Echter zijn er op de Zwolse Vogelmarkt enkel volièrevogels aanwezig en volgens een overleg met de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers (NBvV) en het ministerie is er geen invloed op volièrevogels", laat organisator JH Birdevents B.V. weten.



De Zwolse Vogelmarkt is met een oppervlakte van 12.500 vierkante meter, drieduizend strekkende meter aan verkooptafels en meer dan vijfhonderd standhouders de grootste vogelmarkt van West-Europa. De markt, op 29 februari, wordt bezocht door vogelliefhebbers en -handelaren uit heel Europa.



Ophokplicht

Gisteren stelde minister Schouten een ophokplicht in voor commercieel gehouden pluimvee in heel Nederland in. Aanleiding was een recente besmetting op een hobbylocatie bij Bretzfeld, Duitsland. Omdat de recente besmetting westelijker is dan eerdere besmettingen, is er een kans dat ook in andere delen van West-Europa het virus in lokale wilde watervogelpopulaties aanwezig is.

De ophokplicht is ingesteld om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken door virus uit wilde vogels. Over vier weken komt de deskundigengroep opnieuw bij elkaar om de situatie van dat moment te beoordelen.