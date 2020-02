Standbeeld Sander Boschker ingepakt met vuilniszakken

Daarin spreekt Sander Boschker in niet mis te verstane woorden zijn ongenoegen uit over middenvelder Wout Brama, die volgens de technische staf een kwalijke rol speelt in de spelersgroep.

"Wout denkt dat hij de man is"

"Wout wil op zes spelen. Zoals deze trainer (García, red.) wil spelen, is hij daarvoor niet de geschikte persoon. De jongens hebben geen vertrouwen, dat komt ook mede door Wout Brama", zegt Boschker. "Dan kun je denken dat dit niet zo is, maar dat is echt zo. Wout denkt echt dat hij hier dé man is. Als jullie elke keer zo zingen, gaat hij daar nog meer in geloven."

De Oosttribune

Om 15.30 uur is er live op Facebook een extra uitzending van De Oosttribune, naar aanleiding van de gebeurtenissen van gisteravond.