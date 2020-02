Inbraakpoging bij Deventer zanger Jaman: "Ik ben bang dat dit gericht is, uit jaloezie'

De schrik zit er goed in bij zanger Jaman uit Deventer. Afgelopen weekend is er geprobeerd in te breken in het pand van zijn label JM Music in Olst. "Ik hoop het niet, maar ik ben bang dat dit een gerichte inbraak is geweest, uit jaloezie", reageert Jan Willem van Engelen, zoals Jaman heet.

"We kwamen binnen en zagen een plas liggen. We keken naar het plafond, omdat we dachten dat het dak misschien gesneuveld was. Maar toen kwam mijn geluidsman Michael erachter dat geprobeerd was het raam los te maken. Maar gelukkig zijn ze, tenminste dat denk ik, gestoord. Want het raam was bijna open. Dat is wel lastig als je dat meemaakt", vertelt Jaman.



"De schrik zit er goed in. Sinds een jaar zijn we begonnen met een platenlabel, een artiestenbureau. We zijn met 250 euro per man begonnen en het bedrijf groeit nu zo hard, dat we al een stuk of tien of vijftien artiesten op het label hebben staan. Dan ga je ervan uit dat dingen je gegund worden."



Droom moeilijk gemaakt

Het artiestenbureau was een grote droom van de Deventer volkszanger. "Ik ben een artiest die al bijna achttien jaar bezig is met hetgeen ik uit wil voeren. Dit was een droom om te doen. En dan doe je dat, maar wordt het je eigenlijk moeilijk gemaakt doordat ze de computers weg willen proberen te halen. We hebben een cd-perserij aangeschaft sinds kort. Als dat allemaal wordt afgenomen, kunnen we ons werk niet meer doen. Dan is dat label heel snel weer klaar, dus dat zou niet leuk zijn."

Jaman hoopt dat de inbraak is gepleegd door een toevallige inbreker. Maar hij vreest wat anders. "Ergens hoop ik dat jaloezie geen rol speelt. Dat vind ik het ergste wat er is, als mensen jaloers op elkaar zijn. Ik zeg ook altijd tegen iedere artiest en collega 'wees lief en niet jaloers op elkaar'. Je leeft maar kort, daar moet je van genieten. Ik hoop dat het om een toevallige inbreker was, maar ik ben er toch bang dat het gericht was."

Vorig jaar kreeg Jaman zijn eerste gouden plaat voor zijn single 'Zoals het toen was'. Hij kan dat niet helemaal los zien van de inbraak. "Wij merken, en dat is ook de reden dat we een eigen label zijn begonnen, dat Nederlandstalige muziek haken en ogen heeft. Maar dat is natuurlijk ook de normale wereld. Overal is er wel wat. Maar er is in deze branche wel eens sprake van jaloezie. Ik zeg altijd dat ik liever geen hit heb, maar een lekker gevulde agenda. Maar af en toe kruipt een lied naar boven en zijn er mensen die dat ook willen hebben."

Van de inbraakpoging zijn videobeelden. Jaman heeft deze bij de politie ingeleverd.