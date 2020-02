Wensenlijstje gebruikers zwembaden Enschede; warm en koud water, duikplank en een bubbelbad

Verenigingen en individuele zwemmers die gebruik maken van de zwembaden in Enschede zijn vanavond bijgepraat over de nieuwbouwplannen. De gemeente en Sportaal wilden op hun beurt weten waar de gebruikers behoefte aan hebben. Een duikplank staat in ieder geval op het wensenlijstje.

Het afgelopen jaar is er veel gesproken over de toekomst van de zwembaden in Enschede. De huidige accommodaties zijn verouderd en nieuwbouw is noodzakelijk. De raad nam vorig jaar een motie aan waarin staat dat er voldoende zwemwater moet zijn om aan de behoefte voor zwemlessen, verenigingen en doelgroepen te voldoen. Ook moet recreatief zwemmen onderzocht worden.

Gele post-it

De bijeenkomst werd gehouden in het restaurant van Aquadrome, één van de zwembaden die mogelijk gaat sluiten. Zo'n zestig aanwezigen konden na het formele deel de wensen voor de nieuwe accommodatie kenbaar maken door gele post-its te plakken op vier lege plakkaten.

Koud en warm

Een van de aanwezige verenigingen was de Enschedese Zwemsport Combinatie. Volgens een bestuurslid is de temperatuur van het badwater heel belangrijk. "Als het te warm is kunnen de zwemmers problemen met het hart krijgen. Eigenlijk is het water in het bad waar we nu in zwemmen ook te warm."

Maar ouderen en aquajoggers die vanavond aanwezig waren stappen het liefst in een behaaglijk warm bad. Er werden diverse gele stickers opgeplakte met bubbelbad, duikplank en peuterbad.

Drie scenario's

Er liggen drie scenario's. Het eerste gaat uit van nieuwbouw in de buurt van het Diekman met drie baden. De tweede optie is een 400.000 euro goedkopere variant van het eerste scenario. Het derde scenario is nieuwbouw met twee baden en het openhouden van het Aquadrome buitenbad en het overdekte Het Slagman tot 2028.

Mei

Bij de avond was ook het externe bureau aanwezig dat de wensen van de gebruikers inventariseert en de drie scenario's verder (finacieel) uitwerkt. Eind maart is het onderzoek afgerond en worden de resultaten gedeeld met de verenigingen en gebruikers. In mei moet er een definitief voorstel liggen.