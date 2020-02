Bannink en Brito starten tegen FC Utrecht, Beukema terug in selectie Go Ahead Eagles

Jeroen Veldmate blikt vooruit naar de wedstrijd tegen FC Utrecht in de KNVB Beker (Foto: Orange Pictures / Wout van Zoeren)

Jack de Gier in aanloop naar de kwartfinale KNVB beker tegen FC Utrecht

Jeroen Veldmate blikt vooruit naar de wedstrijd tegen FC Utrecht in de KNVB Beker

Go Ahead Eagles neemt het morgen in de kwartfinale van het bekertoernooi op tegen FC Utrecht. De Deventer ploeg hoopt in een kolkende Adelaarshorst te stunten tegen de Eredivisionist.

Donny van Iperen en Alexander Bannink mogen zich klaarmaken om in de basis te starten tegen FC Utrecht. Verdediger Sam Beukema, die terugkeert van een blessure, neemt plaats op de bank, maar zal nog geen minuten maken. Elso Brito had nog hamstringklachten, de linksachter lijkt echter klaar voor het duel met de Domstedelingen.

Trainer Jack de Gier heeft zin in hef affiche van morgenavond. "Ik denk dat ik niet de enige ben die uitkijkt naar deze wedstrijd. Ik geloof dat de hele club zin heeft in morgen", zegt De Gier. "Dit is voor ons de belangrijkste wedstrijd tot nu toe. Wij willen gewoon een ronde verder om uiteindelijk het hoogst haalbare te halen. Dat zou echt fantastisch zijn. Ik denk dat dit gewoon een lekkere wedstrijd gaat worden."

"Voor de winst gaan"

Ondanks dat tegenstander FC Utrecht de favoriet is gaat de thuisploeg niet naar achterover leunen. "Wij gaan deze wedstrijd in met het doel om de volgende ronde te halen. Dit is een podium waar de spelers zich weer kunnen laten zien en voor de club zelf is dit ook erg aantrekkelijk. Zowel sportief als financieel", aldus De Gier.

Ook aanvoerder Jeroen Veldmate wil graag verder bekeren. "Wij gaan voor het hoogst haalbare en misschien kunnen wij de tegenstander wel verrassen en morgen gewoon winnen. Daarnaast moeten wij niet vergeten dat zij wel de favoriet zijn en dat er wellicht momenten in de wedstrijd komen dat wij een lange tijd niet aan de bal zijn. Daar moeten wij ons op voorbereiden."

Drie keer scheepsrecht

De Gier heeft de finale van de KNVB Beker zelf twee keer gespeeld, maar nooit gewonnen. "Zelf heb ik inderdaad twee finales gespeeld en helaas beide keren verloren. Ik kan de jongens dus alleen mijn badjas laten zien die ik kreeg toen wij de finale verloren, maar daar raken zij waarschijnlijk ook niet gemotiveerd van. Ik had toch liever de beker gewonnen, zodat ik die bij de jongens in de kleedkamer kon zetten. Wellicht kunnen wij als team wel stunten. Driemaal is scheepsrecht."

Go Ahead Eagles - FC Utrecht staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie. De wedstrijd in De Adelaarshorst vangt aan om 18.30 uur en is live te volgen op Radio Oost.