Advocaten: 'Hoger beroep PGB-fraude zorginstelling Saron onterecht'

Het hoger beroep dat het Openbaar Ministerie instelde tegen in de strafzaak tegen vijf bestuurders en medewerkers van de christelijke zorginstelling Saron uit Beuningen en In 't Zadel uit Boekelo is onterecht. Dat menen de advocaten van de vijf verdachten woensdag bij de start van het hoger beroep voor het gerechtshof in Zwolle.

De verdachten, waaronder de voormalige directeur Gerard S. en manager Sander van D. van zorginstelling Saron, werden in juni 2018 door de rechtbank in Almelo vrijgesproken van de verdenking dat ze voor miljoenen gefraudeerd zouden hebben met persoonsgebonden zorgbudgetten (PGB's). Het OM ging tegen die beslissing in beroep.



Volgens de advocaten blijkt uit het vonnis van de rechtbank in Almelo duidelijk dat de instellingen geen verboden handelingen verrichten met de PGB's van hun cliënten in Beuningen.

Willekeur

De advocaten beschuldigen het OM ook van willekeur. Niet alle partijen die in 2018 voor de rechtbank in Almelo terecht stonden, worden ook vervolgd in hoger beroep.



Zo bleek woensdag dat het hoger beroep tegen een leidinggevende van Saron ingetrokken te zijn, omdat de uit Zwijndrecht afkomstige bestuurder achteraf verklaard zou hebben dat Saron onrechtmatig handelde met budgetten. Ook werd duidelijk dat de stichting Pastoraal Centrum Saron, die eigenaar is van het terrein en de panden in Beuningen, waarschijnlijk niet verder vervolgd wordt.

De stichting die in 2018 ook voor de rechter in Almelo stond, gaat waarschijnlijk de strafzaak afkopen.

Hoger beroep eerder dan vonnis

Gerard S. zei tegen het Hof dat hij altijd achter al zijn handelingen heeft gestaan en dat nog steeds doet. Hij zei ook dat het hem verbaasde dat het OM al in hoger beroep ging voordat ze het volledig vonnis onder ogen hadden gekregen. Hij wees het hof op de impact die de strafzaak heeft op alle betrokkenen en hun familieleden.

Die impact is groot, werd bijna meteen duidelijk, toen een van de familieleden huilend van de publieke tribune de zaal uitliep.



Het Gerechtshof zegt dat er pas bij het eindvonnis een beslissing genomen wordt over de bezwaren van de advocaten. Over twee weken volgt er wel een beslissing welke getuigen er nog gehoord mogen worden. Het is onduidelijk wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt.