Rabo-topman Van Nieuwenhuizen over faillissement Oad: "Ik had me er niet in verdiept"

Rabobank-topman Jan van Nieuwenhuizen had geen idee hoe de situatie van Oad in 2013 was, hoewel hij 'account-executive' van de Oad was. Dat bleek vandaag in de rechtbank van Utrecht tijdens het getuigenverhoor over het faillissement van de reisorganisatie. Ook zijn baas van destijds, directeur Sipko Schat, was druk met andere zaken, zoals de 'Libor-affaire'.

Het was voormalig Commissaris van de Koning Ank Bijleveld, nu minister van Defensie, die vrijdag 20 september 2013 haar noodkreet slaakte richting Rabobank. Eerst belde ze met het kantoor van topman Schat. Die liet vandaag weten dat hij toentertijd geen tijd had om terug te bellen. Hij was te druk met wat later de Libor-affaire werd. Dus hij vroeg zijn ondergeschikte Jan van Nieuwenhuizen Bijleveld te bellen. Want, zo verklaarde Schat: "Als account-executive' kende hij het dossier".

'Niet verdiept'

Maar dat blijkt niet zo te zijn. Op vraag van de rechter verklaart Van Nieuwenhuizen: "Nee, ik heb me niet in Oad verdiept toen ik Bijleveld terugbelde". Tijdens het verhoor in Utrecht blijkt dat Van Nieuwenhuizen volstrekt niet op de hoogte is van de stand van zaken, maar wel toezegt dat Oad tijd krijgt om de 'redding' met behulp van de 'Twentse Investeerders' voor elkaar te maken. Of en hoe hij dat heeft meegedeeld aan de afdeling bijzonder beheer wordt tijdens de zitting niet duidelijk.

Daarnaast verschillen Bijleveld en Van Nieuwenhuizen enorm van mening over die toezegging. Volgens Bijleveld is het logisch dat Oad de tijd krijgt de deal uit te werken. Van Nieuwenhuizen ziet dat anders. "Het ging om dat weekend en de vergadering met het Investment Committee." Van Nieuwenhuizen doelt daarmee op investeringsmaatschappij Oost NL die ook betrokken is bij de reddingsoperatie.

'Manipulatie rente'

Een andere alarmtelefoontje vanuit Oad naar directeur Schat kan die zich niet meer herinneren. Een antwoord dat Schat op veel vragen geeft. Een maand na het faillissement moet hij zelf bij de bank vertrekken vanwege de Libor-affaire. De Rabobank heeft de rente gemanipuleerd en krijgt een boete van bijna achthonderd miljoen euro. Schat is hiervoor medeverantwoordelijk.

Vandaag bleek ook dat er weinig of geen contact is tussen de afdeling bijzonder beheer en de top van de Rabobank. Terwijl vanuit Oad contact wordt gezocht met de top, gaat bijzonder beheer haar eigen gang.

Oud-eigenaar Julius ter Haar claimt dat de Rabobank Oad in september 2013 bewust failliet heeft laten gaan. Volgens hem was een deal met 'Twentse investeerders' zo goed als rond in het weekend voor het faillissement.

De Rabobank verleende echter geen tijd om de deal uit te werken, waarop Oad het faillissement moest aanvragen. De familie Ter Haar zegt dat de bank niet aan de wettelijk verplichte 'zorgplicht' heeft voldaan.