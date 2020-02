Bekijk hier de extra uitzending van De Oosttribune over de huidige onrust bij FC Twente

Het is crisis bij FC Twente. Een uitgelekte opname, waarin keeperstrainer Sander Boschker hard uithaalde naar Wout Brama, heeft een bom onder de Enschedese club gelegd. Voor de mannen van De Oosttribune reden te meer om de huidige onrust bij FC Twente te bespreken in een extra uitzending.

"De club wordt onnodig in brand gestoken. Het is mismanagement van de bovenste plank. Hier schittert de club door zoveel onkunde. Ik vind het onbegrijpelijk dat ze dit Wout Brama-dossier zo ver hebben laten lopen", stelt clubwatcher Tijmen van Wissing. "Als je hem gewoon op de bank had gezet, had er geen haan naar gekraaid. Het is te gênant voor woorden."

Geen vertrouwen door Brama

Boschker maakte van zijn hart geen moordkuil. "De jongens hebben geen vertrouwen, dat komt ook mede door Wout Brama. Dan kun je denken dat dit niet zo is, maar dat is echt zo. Wout denkt echt dat hij hier dé man is. Als jullie elke keer zo zingen, gaat hij daar nog meer in geloven", zei de oud-doelman van FC Twente.





Beluister hieronder het gelekte gesprek tussen Sander Boschker, Gonzalo García en de boze FC Twente-fans.

Standbeeld Boschker

Het standbeeld van Boschker bij De Grolsch Veste werd besmeurd met vuilniszakken. "Ik vind dat Boschker nu ook wel onterecht keihard wordt neergesabeld. Het is vrij gênant dat er vuilniszakken over zijn standbeeld worden geplakt. Ze hebben samen meer dan duizend duels voor FC Twente gespeeld. Ze worden min of meer tegen elkaar uitgespeeld", vervolgt Van Wissing.

Falende directie

Jan van Staa vindt dat Boschker in bescherming genomen had moeten worden. "Hij is keeperstrainer, moet hij dan het woord doen? Hij voelt zich als clubicoon daartoe geroepen, maar normaal gesproken moeten daar de algemeen directeur en technisch directeur (Paul van der Kraan en Ted van Leeuwen, red.) staan. Zij hadden dat moeten oplossen. Als de clubleiding er niet is, krijg je dit soort excessen", vult Van Staa aan.

Degradatiestrijd

Het is een intern gevecht voor de kwakkelende Enschedeërs, die daarnaast ook zijn verwikkeld in een heus degradatiegevecht. "Er zijn alleen maar verliezers in deze kwestie. In Sittard, Venlo en Zwolle wrijven ze in hun handen. Er is een ongelooflijk grote bom onder FC Twente gelegd", besluit Van Wissing.