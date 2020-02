Technische staf en Brama komen met statement: "Clubbelang overstijgt elk individueel belang"

Een dag na de dolksteek in de rug van Wout Brama hebben de aanvoerder en de technische staf van FC Twente een intensief gesprek gevoerd over de toekomst bij FC Twente. De partijen kwamen zojuist op de website van de club met een verklaring: "FC Twente moet in de Eredivisie blijven. Dat overstijgt elk individueel belang. Vanuit die positie heeft iedereen zich uitgesproken, dat waren moeilijke en soms emotionele momenten, maar uiteindelijk met bovengenoemde als resultaat."

In de persverklaring valt niet te lezen of Wout Brama op korte termijn of überhaupt zijn rentree mag maken in de wedstrijdselectie. De club benadrukt met name dat alle partijen eendracht moeten uitstralen. Ook in combinatie met de fans. "In deze situatie begrijpt FC Twente de emotie van haar supporters, die dit op verschillende manieren uiten. Maar juist nu hebben we elkaar nodig en moeten we elkaar steunen. Vanaf nu staat alles in het teken van de komende serie wedstrijden, te beginnen zaterdag tegen AZ."

Twente Tapes

Wout Brama kreeg gisteren na de wedstrijd een mes in de rug van de technische staf. Volgens Sander Boschker is de aanvoerder verantwoordelijk voor het gebrek aan vertrouwen in de spelersgroep. De uitspraken werden uitgelekt naar de media en verspreid onder de supporters.