Wat vind jij: FC Twente moet zo snel mogelijk afscheid nemen van Wout Brama

De gebeten hond in dit verhaal lijkt Wout Brama. De kans dat hij dit seizoen nog speelt voor de club is eigenlijk nihil. De middenvelder van FC Twente fungeert als splijtzwam in de kleedkamer, tot ergernis van de technische staf.



Dat blijkt uit een gelekt gesprek tussen onder meer trainers Gonzalo García, Sander Boschker en enkele supporters, die de spelersbus gisterenavond opwachtten in Hengelo.



"De jongens hebben geen vertrouwen, dat komt ook mede door Wout Brama. Dan kun je denken dat dit niet zo is, maar dat is echt zo. Wout denkt echt dat hij hier dé man is. Als jullie elke keer zo zingen, gaat hij daar nog meer in geloven", zei Boschker gisterenavond over zijn oud-ploeggenoot.

Wat denk jij? Moet Brama inderdaad het veld ruimen of ligt het probleem bij iemand anders? Stem op de poll en reageer.