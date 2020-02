Bloemen en kaarsen bij plek waar 14-jarige Jarmen uit Vriezenveen werd gevonden

Jarmen was er gisteren met een pitbike, een mini-crossmotor, op uitgetrokken. Hij is in een flauwe bocht tegen een boom gebotst. Voor die boom liggen twee bosjes bloemen, staan twee kaarsen en ligt een paars hart.

Ook op de school van Jarmen, De Maat in Ommen, is een speciaal gedenkhoekje ingericht voor Jarmen. Hij zat in groep 2 van de school voor praktijkonderwijs.

Hoewel het er op lijkt dat Jarmen door een ongeluk om het leven is gekomen, wil de politie nog niet uitsluiten dat er mogelijk nog een tweede partij bij het ongeluk betrokken is geweest. Dat wordt op dit moment onderzocht. "Het onderzoek is nog in volle gang en zolang dat niet is afgerond en we niets zeker weten, houden we alle opties open", aldus een woordvoerder eerder vandaag.