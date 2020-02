2200 mensen bij Twentse première van de Beentjes van Sint Hildegard in Enschede

De Beentjes van Sint-Hildegard in première in Twente (Foto: RTV Oost)

Hij had al wat premières meegemaakt in zijn carrière, maar zo druk als het gisteren was in bioscoop Kinepolis in Enschede tijdens de Twense première van de Beentjes van Sint Hildegard, nee dat was ook voor regisseur Johan Nijenhuis een primeur. Verdeeld over negen zalen keken maar liefst 2200 mensen naar de Twentse film met in de hoofdrollen bekende Tukkers als Herman Finkers, Johanna ter Steege, Leonie ter Braak en Daphne Bunskoek.

Afgelopen maandag liepen ze ook over de rode loper van theater Tuschinski in Amsterdam. Dan vond Nijenhuis de Twentse première toch veel leuker. "Tuschinki was toch een beetje een verplicht nummer. Daar waren ook veel mensen uit de filmwereld en die zijn wel kritisch."

Vanavond is er ander publiek, gewone mensen die de film graag willen zien. Twentenaren die een kaartje wisten te bemachtigen, vergaapten zich vanavond aan de Twentse sterren die over de rode loper kwamen.

Blok Tukkers

Nijenhuis is benieuwd hoe de film het zal doen bij het Twentse publiek. "In Tuschinski zat ook een blok Tukkers en daar hoorde je afgelopen maandag toch vooral dat er gelachen werd." Nijenhuis verwacht dat er vanavond op het Twentse feestje massaler gelachen zal worden.

Werken met al die Twentse acteurs en actrices ging volgens Nijenhuis prima. Er was vooraf wel wat afstemming nodig op het gebied van de Twentse taal, want die zit vol nuances waardoor twee Twentenaren hetzelfde woord toch heel anders uit kunnen spreken. Herman Finkers had een leidende rol om alle acteurs op een lijn te krijgen.

De ondertiteling is ook heel leuk om te zien, had Nijenhuis gemerkt. "Mijn broer vond de ondertitels nog wel het mooist." Als voorbeeld geeft de regisseur een dialoog waarin een meisje haar mening geeft over een schilderij. "Dat meisje zegt dan: daar kun je niks van zegg'n en dat wordt dan ondertiteld met: dat is mooi", lacht de regisseur.

Onder de indruk

Ook Leonie ter Braak was aanwezig op de rode loper in Enschede maar dat had nog niet zo veel gescheeld. "Ik zou eerst niet komen, maar ik wilde dit toch niet missen." Ook de presentatrice uit Buurse was onder de indruk van de enorme hoeveelheid mensen die naar de film kwamen kijken.

"Maar het zijn toch vooral nuchtere Tukkers", merkte Daphne Bunskoek op. Lachend: "Ik hoorde mensen vragen of er wel gewoon een pauze in de film zit."

Bunskoek vertelde vlak voor het begin van de film dat zij hoopt dat de mensen de film zien zoals zij hem ziet. "Een mooie liefdevolle film in een tijd vol haast."