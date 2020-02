Politie in het Vechtdal trekt aan de bel: drugsgebruik is niet gewoon of normaal

Het drugsgebruik onder jongeren tussen de 15 en 22 jaar in het Vechtdal neemt hand over hand toe. Jongeren beginnen steeds vroeger met het experimenteren met drugs. De politie trekt aan de bel bij de gemeente. Hardenberg is al gestart met een doelgerichte aanpak en dit jaar sluit Ommen hierbij aan.

Tien jeugdagenten in het Vechtdal zijn actief bezig met het signaleren van problemen bij jongeren. Deze agenten komen tijdens hun diensten en nachtelijke verkeerscontroles bestuurders en minderjarige passagiers tegen die onder invloed van drugs zijn of waarbij sporen van drugs in het voertuig worden gevonden.

Zorgelijk

“We hebben bij de gemeente aan de bel getrokken toen wij de toename van het gebruik en de handel in drugs signaleerden. Het aantal overtredingen is zorgelijk”, legt Arjan Prins uit. Prins is jeugdcoördinator bij de politie in het Vechtdal en begeleidt dit traject vanuit de politie.

“Anderhalf jaar lang hebben we alle drugsgerelateerde incidenten, tips en aanhoudingen in een systeem vastgelegd. Steeds meer minderjarigen gebruiken drugs of zijn bezig met drugshandel.”

Prins heeft er oog voor, in het verleden was hij zelf jeugdagent in de gemeente Dalfsen. “Het contact met de jeugd en hun ouders vind ik erg leuk. Ik draag graag bij aan het oplossen van de problemen die in een gezinssituatie kunnen spelen”, legt hij uit.

Extra aandacht

“Ik ben mij meer gaan toeleggen op jeugdcoördinatie vanuit een helikopterview en samen met de gemeente en een aantal andere organisaties hebben we vastgesteld dat voor drugsgebruik bij de jeugd extra aandacht en inzet noodzakelijk is."

“We constateren dat de jeugd het gebruik en de handel van drugs normaal gaat vinden, ze zien het niet als een misdrijf maar als een vriendendienst”, merkt Prins op. “In iedere vriendengroep hoe groot of klein deze ook is, zit er altijd wel eentje tussen die weet hoe je aan drugs moet komen.”

Represailles

Het spul komt de gemeentegrenzen binnen vanuit omliggende plaatsen zoals Dedemsvaart en Zwolle. In Ommen zelf zit geen coffeeshop waar het verkocht wordt. Het blijft een schimmige wereld van verschillende netwerken en er wordt niet graag over gepraat en al helemaal niet met de politie uit angst voor represailles.

“De handel gaat veelal ook via social media via mobieltjes met de programma’s als Instagram en Snapchat”, vult Prins aan.

Cannabis

Burgemeester Vroomen van de gemeente Ommen liet eerder al weten dat hij ongerust is over de toename van de drugscriminaliteit en dan vooral met het oog op de jeugd. Onder deze jongeren is van de illegale genotmiddelen cannabis verreweg het meest populair. Onder cannabis vallen hasj, wiet of marihuana.

Het wordt meestal gerookt en ook wordt het wel gegeten, bijvoorbeeld als spacecake, gedronken als wietthee of via verdamping in een vaporizer.

Handhaven

“Er zijn bij de politie Ommen ook jongeren bekend die de zwaardere middelen met een 'onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid', zoals heroïne, cocaïne, amfetamine, MDMA, LSD en XTC-pilletjes en poedertjes gebruiken”, aldus Prins. “De wet vereist ook dat wij handhavend zullen optreden en dat doen we ook maar daarnaast bieden we hulp en ondersteuning”, motiveert Prins deze aanpak.