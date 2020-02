Kampen is druk bezig om huishoudboekje op orde te krijgen: inmiddels 6,5 miljoen bespaard

Kampen heeft in totaal bijna 6,5 miljoen euro bezuinigd. Daarvan is 4,5 miljoen structureel en 2 miljoen eenmalig. Het doel van de gemeente is om in 2023 10,4 miljoen structureel en 3,1 miljoen eenmalig te hebben bezuinigd. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage 'Bezuinigingen 2020 en verder'.

Het college stelt in deze rapportage vast dat het bezuinigingsprogramma op de goede weg is.

Sociaal domein

Over het zogeheten 'sociaal domein' – dat zijn alle gemeentelijke taken op het gebied van zorg en ondersteuning van inwoners – constateert het college dat er sprake is van een moeilijke situatie. Daarom is er tijd nodig om resultaat te boeken.

Een van die lastige factoren blijkt de vraag naar jeugdhulp te zijn. Die blijft namelijk groeien en daar lijkt voorlopig nog geen einde aan te komen. Daardoor stelt het college van Kampen dat het lastig is om die kosten in de hand te houden.

Actieplan

Voor het sociaal domein is, gelet op de grootte en moeilijkheid van de operatie, een speciaal actieprogramma opgesteld. In dit nog verder uit te werken programma wordt dieper ingegaan op de voortgang van de beoogde bezuinigingen binnen het sociaal domein. Door te snijden in het personeelsbestand is al zo'n 3,5 ton bespaard.

Afspraken

Reden voor de grote bezuinigingsoperatie was voornamelijk de ontwikkeling binnen het sociaal domein. Onderdeel van de afspraken tussen het college en de gemeenteraad is dat de raad regelmatig geïnformeerd wordt over de voortgang van de bezuinigingen.