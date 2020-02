Kraantje Pappie sluit jubileumeditie Bevrijdingsfestival Overijssel af

Kraantje Pappie is de afsluiter van de dertigste editie van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Het thema van dit jaar is, naast 75 jaar Vrijheid, 'Verhalen om nooit te vergeten'.

In 2018 sloot Kraantje Pappie het festival ook af. Op het hoofdpodium zijn, naast Ambassadeurs van de Vrijheid Lucas & Steve, onder meer Davina Michelle, DI-RECT en Dirty Daddies geprogrammeerd.

Naast de diverse podia kun je met mensen in gesprek over vrijheid. Ook is er een programma voor families en is er een inhoudelijk programma over de wetenschap. Expeditie NEXT (georganiseerd namens de Nationale Wetenschapsagenda) laat daar zien wat wetenschap is en wat voor rol wetenschappelijk onderzoek speelt in het dagelijks leven.