Duizend gratis nestkastjes voor inwoners in gemeente Dalfsen

Het is niet dé oplossing om geheel van de rupsen af te komen, maar door nestkastjes op te hangen hoopt de gemeente dat er meer koolmezen en pimpelmezen komen die de eikenprocessierupsen opeten.

"Het is een goed initiatief", zegt ecoloog Mark Zekhuis van Landschap Overijssel. "Mijn advies is om de kastjes dicht bij bomen te hangen waar de rups zich vestigt. De uitgang moet richting het noordoosten hangen, zodat de vogels minder last hebben van regen en wind. Hang 'm niet in de zon. Het is ook belangrijk dat de kat van de buren er niet bij kan."

Biodiversiteit verbeteren

Uit een belronde van RTV Oost bleek eerder al dat meer gemeenten nestkastjes uitdelen aan bewoners. Ook zetten gemeenten zich in om de biodiversiteit te verbeteren. "Dat is ook erg belangrijk in de strijd tegen de eikenprocessierups", volgens Zekhuis. "Gemeenten moeten minder snoeien. Daarnaast kunnen ze meer bomen planten dan alleen de eik."

Ook een klimop zouden we volgens hem moeten accepteren. "Dat vindt de rups niet fijn. Als we die struiken bij eiken planten, neemt de eikenprocessierups ook af."

Dalfsen Werkt

De nestkastjes zijn gemaakt door mensen van de Stichting Dalfsen Werkt. Mensen met een arbeidsbeperking kunnen daar terecht voor ondersteuning.