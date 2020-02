Drugsverdachte speelt volgens OM rol in Zwolse onderwereldoorlog

Zwolle is in de greep van een onderwereldoorlog (Foto: Getty Images)

In hoeverre worden drugdealers in Zwolle verantwoordelijk gehouden voor het vele onderwereldgeweld dat de stad in z'n greep houdt? Dat was de vraag in een voorbereidende rechtszitting tegen een 24-jarige Zwollenaar, die halverwege november vorig jaar gepakt werd met harddrugs in huis. "Meneer maakt onderdeel uit van deze harde wereld", aldus het OM.

Justitie doelt op de gure onderwereldoorlog in de stad, waarin verschillende malen geschoten is met automatische wapens. Eind vorig jaar was er zelfs een dode te betreuren. Het slachtoffer was te linken aan drugscriminaliteit.

Flinke problemen

Het OM wilde niet dat de 24-jarige vermeende drugsdealer Ersen zomaar vrij zou komen. "Er zijn ernstige bezwaren aanwezig. Dat heeft te maken met de flinke problemen in de stad, als het gaat om de handel in cocaïne. En meneer is daar onderdeel van."

'Pistachenootjes'

Het OM laat doorschemeren dat ze vermoedt dat het om flinke hoeveelheden gaat en wijst op verschillende berichten in de telefoon van de verdachte over 'pistachenootjes'. Volgens de raadsman gaat het echter niet over kilo's drugs, maar écht over pistachenootjes. "De familie drijft een importbedrijf van dergelijke nootjes uit Turkije." In het huis van de verdachte werd cocaïne, heroïne, xtc en hasj gevonden.

Undercover

De verdachte werd afgelopen november opgepakt. "Zijn huisgenoot was door een undercoveragent betrapt op dealen van drugs in de binnenstad", zegt zijn raadsman. "Bij huiszoeking werd in de kamer van cliënt ook drugs gevonden."

In de telefoon van de betrapte medeverdachte stonden volgens de strafpleiter berichten als: "Als ik niet kan komen, dan komt mijn maatje wel." Het OM denkt dat Ersen 'het maatje' is.

Drugsnetwerk

Volgens de advocaat van Ersen is zijn cliënt in de maanden voor zijn aanhouding in lastig vaarwater terechtgekomen. "Hij kwam in een netwerk waarin drugsgebruik- en handel normaal leek." Ersen wil zijn leven beteren en krijgt van de rechtbank daar kans toe. Vanaf morgen komt hij op vrije voeten tot aan het eindproces in april.

Ersen gaat aan de slag via het uitzendbureau van familie en gaat wonen bij zijn zus in Schiedam, zo wordt hij uit 'het netwerk' gehaald. "Ik heb een begin gemaakt om mijn leven te resetten", zegt Ersen. "Ik wil graag de band met mijn familie weer herstellen."

Onderwereldoorlog

Zwolle is de afgelopen maanden geteisterd door een golf aan geweld. Twee broers (Idris en Abas) worden door het opsporingsapparaat als koppel gezien dat met geweld de macht wil grijpen op de Zwolse drugsmarkt.

Ze worden verdacht van een moordpoging op de Wijheseweg in 2016 en het beramen van een moordplan, afgelopen najaar. Bij de moordpoging op de Wijheseweg werden vanuit een auto twee Turkse broers in een busje beschoten. De beschieting geldt als beginpunt van een grimmige onderwereldoorlog in Zwolle.

'Al graf gegraven'

Volgens justitie deinzen Idris en Abas nergens voor terug. Zo zouden ze afgelopen zomer een oud-'collega' hebben klemgereden, beroofd, bedreigd, gemarteld en ontvoerd. De man werd volgens het OM meegenomen naar een bos, waar volgens de broers "al een graf gegraven was". Het slachtoffer zegt een pistool tegen zijn hoofd te hebben gehad. Hij zou dertigduizend euro moeten betalen.

Moord voor vijfduizend euro

Ook zouden ze dus een moordplan hebben beraamd op een concurrent, genaamd Emin. Met Emin was onenigheid ontstaan in de wijk Holtenbroek. De broers wilden hem uit de weg ruimen en ronselden daarvoor volgens justitie een drugsdealer die bij hen 'in dienst' was. Echter, die weigerde de klus, omdat hij het beoogde slachtoffer goed kent.

Aan de politie vertelde hij dat hij vijfduizend euro voor de liquidatie zou hebben gekregen. Ook was hem een automatisch wapen gegeven en was er al een peilbaken onder de auto van beoogd slachtoffer Emin geplaatst.

Liquidatiepoging Stadshagen

Het geven van de moordopdracht kwam een van de broers echter knap duur te staan. Eind september werd Idris in de kinderrijke wijk Stadshagen zelf beschoten met tientallen kogels uit een automatisch wapen. Hij raakte gewond aan zijn hand.

Voor het uitvoeren van deze liquidatiepoging heeft de politie Merdan 'De Lange' opgepakt. Hij zit nog vast. Saillant detail: deze Merdan was de vermeende dealer die Idris en Abas hadden gevraagd om hun concurrent Emin uit de weg te ruimen.

Moord

Het bleef niet bij deze schietpartij. Ook in de wijk Holtenbroek werd nog geschoten en verschillende auto's werden in brand gestoken. Eind vorig jaar werd Henk 'Oortje' Wolters doodgeschoten. Het is (nog) niet duidelijk of deze moord in dezelfde drugsoorlog thuishoort. Er is nog niemand voor aangehouden.