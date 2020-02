D-Day voor honderden gedupeerde bewoners 'probleemkanaal' Almelo-De Haandrik: hoogte schadevergoeding vastgesteld

Het is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een regelrecht hoofdpijndossier: de problemen rond het kanaal Almelo-De Haandrik. Nadat dit kanaal tussen 2011 en 2014 werd uitgebaggerd om het geschikt te maken voor grotere schepen, komen er tal van klachten binnen van omwonden ter hoogte van Vroomshoop, Daarlerveen en Geerdijk.

RTV Oost meldde begin dit jaar dat het aantal schademeldingen intussen is opgelopen naar ruim driehonderd. De huiseigenaren hebben een schadeclaim ingediend.

Verzakte huizen

Daarbij gaat het om verzakte huizen, scheuren in muren en ondergelopen kelders. Ook zijn er intussen incidentele klachten binnengekomen vanuit het verderop gelegen Beerzerveld en Bergentheim.

Niet veilig thuis

Twee gezinnen wonen zelfs in een unit op hun eigen perceel, omdat ze niet meer in hun eigen huis durven te wonen. Meerdere gezinnen hebben enkele dagen in een zomerhuisje doorgebracht, omdat ze zich thuis niet meer veilig waanden



De ingenieursbureaus TNO en Deltares voeren in opdracht van de provincie Overijssel onderzoek uit, waardoor de problemen aan de huizen worden veroorzaakt. Daarbij staat de vraag centraal of de schade het gevolg is van de baggerwerkzaamheden aan het kanaal.

Tegelijk heeft de provincie een onafhankelijke commissie met deskundigen samengesteld. Zij buigen zich over het TNO/Deltares-rapport en geven vervolgens richting advies aan de provincie.

Presentatie rapport

Het rapport van TNO/Deltares, waar de gedupeerde woningbezitters nu al maanden op wachten, wordt maandag 30 maart gepresenteerd, zo meldt een woordvoerster van de provincie. De commissie die dit rapport beoordeelt, maakt nog dezelfde middag haar conclusies bekend en de aanbevelingen die ze doet richting provincie.

Vervolgens buigt het provinciebestuur zich hier ruim een week later al over.

Schadevergoeding

Volgens een provinciewoordvoerster wordt dan op hele korte termijn - mogelijk al zo'n anderhalve week later al - wat de provincie gaat doen met de schadevergoedingen. Wat inhoudt dat de gedupeerde huizenbezitters concreet te horen krijgen op de hoogte van de schadevergoeding die ze tegemoet kunnen zien.



"Dit is natuurlijk heel erg individueel bepaald en dus maatwerk. Maar de provincie wil dat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt voor iedereen", aldus een woordvoerster van de provincie.

Aantal meldingen

Het aantal klachten liep met name de afgelopen maanden in rap tempo op. Voor de zomer ging het nog om 170 schademeldingen, vervolgens kwamen er vrijwel wekelijks nieuwe claims binnen. In oktober stond de teller op 260, in de eerste week van het nieuwe jaar liep dit verder op naar driehonderd. "Sindsdien blijft dit aantal nagenoeg gelijk", aldus een provinciewoordvoerster.

De schade dreigt in de vele miljoenen te lopen. De provincie heeft intussen aangegeven geen 'Groningse toestanden' te willen en het schadebedrag eventueel voor te willen schieten, los van de schuldvraag.