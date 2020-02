Maanden celstraf geëist voor afpersing met geweld na per ongeluk gesneuveld ruitje Hardenberg

Tegen een 23-jarige man uit Nijmegen en een 21-jarige man uit Vroomshoop zijn voor de rechtbank in Zwolle celstraffen van respectievelijk zes en zeven maanden geëist op verdenking van afpersing. Een per ongeluk ingetikt ruitje van een voordeur in Hardenberg, vormde de aanleiding tot een gewelddadige afpersing.

Dit incident vond plaats op de laatste dag van de bouwvak vorig jaar. Volgens het slachtoffer kwam hij met een groep vrienden aan bij de woning van de Nijmegenaar, die in die periode nog in Hardenberg woonde, om bij diens buurman op bezoek te gaan.

Mes op de keel

Bij het kloppen op de deur sneuvelde per ongeluk het ruitje. Daarop zou hij agressief zijn benaderd door de 23-jarige, die een schadevergoeding van hem wilde zien. Volgens de aangever zette de Nijmegenaar hem een mes op de keel en beroofde hem van tachtig euro. Hij kon geen kant op, omdat de man uit Vroomshoop hem vasthield.



De inmiddels in Nijmegen wonende verdachte ontkent. Hij zegt dat hij de man aansprak op het vernielde ruitje en hem vroeg om de schade te vergoeden. "Hij pakte zijn portemonnee en gaf me tachtig euro. Toen ik zei dat het niet genoeg was, vertelde hij me dat hij meer zou gaan pinnen", aldus de verdachte. "Er is helemaal geen sprake van afpersing. Hij ging gewoon akkoord met een schadevergoeding."



Bloedsporen

Het mes zou de Nijmegenaar aangereikt hebben gekregen van de verdachte uit Vroomshoop. Op het mes werden bloedsporen met het DNA van de Vroomshoper gevonden. Volgens justitie is dat het bewijs dat hij het mes in handen had. "Dat is raar", vertelde de man uit Vroomshoop tegen de rechters in Zwolle. "Het enige wat ik me kan voorstellen, is dat het ergens lag en ik het met wat bloed aan de handen moet hebben vastgepakt en weggelegd."



Volgens de officier van justitie staat vast dat het slachtoffer met geweld werd beroofd van de inhoud van zijn portemonnee. Vrienden van het slachtoffer vertellen allemaal dat ze het zagen gebeuren. Weliswaar zijn er wel verschillen in de verhalen die ze vertellen, maar dat had ook wel een reden. Het was 'Kiezelrockfeest' in Hardenberg en 'iedereen had een flinke slok op die nacht'.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.