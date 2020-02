Osman vervangt geschorste Merkel bij Heracles

Vorige week startte Osman ook in de basis tegen Fortuna Sittard, maar toen speelde hij op de plek van Orestis Kiomourtzoglou. De Duitse Griek was geschorst voor het duel dat met 2-0 werd gewonnen. 'Kio' keert nu weer terug in de basis.

Verder verandert trainer Frank Wormuth niets in zijn basiself, mits Robin Pröpper en Tim Breukers fit genoeg zijn. De twee verdedigers kampen met kleine pijntjes.

Geen 'must-win-game'

In de aanloop naar het duel met Fortuna sprak Wormuth van een 'must-win-game', maar zo beschouwt hij het treffen van morgen - tegen de nummer zestien van de eredivisie - niet. "Uitwedstrijden zijn moeilijker", legt Wormuth uit. "En als we gelijkspelen houden we het verschil met VVV op acht punten."

Want hoewel Heracles momenteel in het linkerrijtje staat, is de Duitse coach voorlopig helemaal niet bezig met het bereiken van de play-offs om Europees voetbal. "We moeten niet praten over grote doelen als we ons eerste doel nog niet hebben bereikt", vindt Wormuth. En dat doel is om in de eredivisie te blijven."

Afhankelijk van Dessers

"We hebben vorige week voor het eerst in lange tijd weer eens gewonnen", vervolgt Wormuth. "En voor de doelpunten zijn we wel heel erg afhankelijk van Cyriel Dessers. Tegenstanders stellen zich daar ook steeds meer op in. Daarom moeten we eerst maar eens zeker zijn van lijfsbehoud voor we verder kijken."

Het duel in de Koel is vrijdagavond live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.