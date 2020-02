Lotte Grotholt (22) organiseert driedaags muziekfestival in Diepenheim

Speciaal voor de voorstellingen kwam Grotholt terug van haar uitwisseling in Duitsland waar ze altviool studeert. Na haar uitwisseling gaat ze naar Amsterdam, om af te studeren aan het Conservatorium van Amsterdam.

Kamerorkest

Voor de kinderen van groep 5 en 6 voerde Grotholt met haar twaalfkoppige kamerorkest, twee sprookjes op. De muzikanten speelden in het sprookje van de Gelaarsde Kat, de verschillende personages en in het sprookje van Peter en de Wolf stonden juist de muziekinstrumenten centraal.

Met de voorstelling wil Grotholt de kinderen inspireren. “Ik hoop dat de kinderen blij uit de voorstelling komen en dat ze dan misschien ook denken, laten we zelf een muziekinstrument proberen.”

Eerste editie

Het is de eerste keer dat het In Doors festival in Diepenheim wordt gehouden. “Daarom is het ook wel erg spannend”, zegt Grotholt vlak voor de eerste show. “Met onze jonge leeftijd werden we een beetje in het diepe gegooid. Ik begon enthousiast met een leuk idee, maar uiteindelijk werd het veel groter dan ik had gedacht. We hebben alles met donateurs gedaan en bewust zonder overheidssubsidies, maar daardoor was het financiële deel van de organisatie wel een uitdaging.”



Maar het gevoel van trots bij Grotholt. “Mooi om te zien wat we met elkaar als team en met de mensen uit het dorp hebben kunnen neerzetten.”

Bekijk hieronder de video voor een impressie van de voorstelling ‘Twee sprookjes’.



Het In Doors Festival duurt nog tot en met zondag 16 februari.