Bevrijding als thema op weg naar Pasen

De Oud Katholieke statie St. Lebuinus en de Evangelisch Lutherse kerk trekken in de weken voor Pasen samen op rond het thema Bevrijding. Aanleiding is dat het dit jaar 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. De OKK kerkt in de voormalige synagoge aan de Dorpsmatenstraat in Hengelo en de Evangelisch Luthersen zijn er te gast.

De oorlog en de daarop volgende bevrijding zijn niet het hoofdthema van de gezamenlijke vieringen, zegt Ward Cortvriendt, "al willen we ook een rabbijn uitnodigen om te spreken over de nasleep van de oorlog." Cortvriendt is priester in de Oud Katholieke Kerk,

Louisa Vos, predikante bij de Evangelisch Lutherse gemeente: "Het gaat om de vraag of ik misschien een belemmering voor de ander ben om werkelijk vrij te zijn." Zowel Cortvriendt als Vos wijzen op het gevaar van het wij/zij denken, waarin de ander wordt gezien als 'minder'.

Niet dogmatisch

Zo op het oog lijken de gemeenschappen niet veel met elkaar gemeen te hebben. Maar beide hebben oude papieren. De Evangelisch Lutherse kerk is ontstaan in de late Middeleeuwen als protest tegen misstanden in de rooms katholieke kerk. De Oud katholieke kerk had ook bezwaren tegen de leer van de roomse kerk en is iets later ontstaan in Frankrijk. Beide hebben veel waardering voor de liturgie en zijn in hun opvattingen niet gericht dogmatisch.

Meer weten? Zondag 16 februari in Hoogtij.