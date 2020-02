Verkoop en gebruik van lachgas vanaf morgen verboden in hele binnenstad van Enschede

VVD in Enschede drong eerder deze week al aan op een uitbreiding van het gebied waar de verkoop van lachgas wordt verboden. Nu is dat alleen het geval op het Willem Wilminkplein en een groot deel van Noorderhagen.

Handig

Gevolg was dat verkopers van de drug op andere plekken in de binnenstad gingen staan en zo alsnog lachgas aan de man konden brengen. Voor de VVD was dat reden om te vragen om extra maatregelen. "Een verkoper denkt dan handig te zijn en een plekje te zoeken waar het net niet verboden is", aldus VVD-raadslid Malkis Jajan.

Toen had burgemeester Onno van Veldhuizen al laten weten dat hij al had getekend voor een uitbreiding van het gebied waar lachgas verboden is. Vanaf morgen is het verbod in het hele centrum een feit.

Het gebied in Enschede waar verkoop en gebruik van lachgas vanaf morgen verboden is. (Foto: Gemeente Enschede)