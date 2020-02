Doek lijkt definitief gevallen voor Bij de Buurvrouw Heino

Bij de Buurvrouw in Heino heeft al sinds begin december de deuren gesloten (Foto: RTV OOST)

Het doek lijkt definitief gevallen voor het horecabedrijf Bij de Buurvrouw, pal aan de N35 even buiten Heino. Nadat het train- en werkcentrum in september de deuren opende, moest het zo'n drie maanden later alweer worden gesloten. De eigenaar liet vervolgens weten dat het complex zo snel mogelijk weer open zou gaan, maar de kans dat dat alsnog gebeurt lijkt nihil. Uit het faillissementsverslag blijkt namelijk dat er sprake is van een forse schuldenlast.

Bij de Buurvrouw moest worden gesloten nadat enkele andere bedrijven, die in hetzelfde pand waren gehuisvest, bankroet gingen. Omdat 'De Buurvrouw' geen registratie op het bewuste adres had, moest het op last van de curator worden gesloten.

Schuldenlast

Behalve naar de oorzaak van het faillissement heeft de curator de afgelopen weken onderzoek gedaan naar de schuldenlast. Daarbij bleek het onder meer te gaan om ruim 24.000 euro aan achterstallige huurpenningen. Maar ook stond de horecaondernemer nog bij andere crediteuren in het krijt, waaronder voor circa tachtig mille bij de fiscus.

De ondernemer heeft bij de curator meermalen aangedrongen op een doorstart, zo blijkt uit het faillissementsverslag. Daarbij liet de ondernemer weten dat er meerdere boekingen zouden worden gedaan, waardoor het bedrijf in de loop van januari weer rendabel zou moeten worden. De curator zegt echter niet in te zien hoe de schuldenlast in zo korte tijd weggewerkt zou kunnen worden. Hij heeft de totale financiële schade becijferd op anderhalf tot twee ton.

De curator zegt dat hij daarom "niet heeft ingestemd met een of andere doorstart", zo schrijft hij in zijn laatste verslag.

Kans doorstart nihil

De curator wil verder weinig kwijt over zijn bevindingen, maar zegt in een toelichting op zijn verslag wel dat hij de kans "nihil" acht dat de door de horecaondernemer aangekondigde doorstart er alsnog komt.

In zijn verslag schrijft hij bovendien dat de boekhouding niet compleet is doordat de boekhouder eerder al zijn werkzaamheden had neergelegd omdat hij niet meer werd betaald. Hij zegt nog nader onderzoek te zullen doen naar de gebrekkige boekhouding.