Go Ahead Eagles kan niet stunten tegen FC Utrecht in kwartfinale KNVB Beker

De kwartfinales van de KNVB Beker zijn het eindstation voor Go Ahead Eagles. Op eigen bodem kende de ploeg van trainer Jack de Gier een voortvarende start tegen FC Utrecht, maar bleek een stunt er tegen de subtopper uit de Eredivisie niet in te zitten: 1-4.

Go Ahead Eagles kwam in eerste instantie dus sterk voor de dag, maar keek bij het laatste fluitsignaal van de eerste helft wel tegen een achterstand van twee doelpunten aan. De beroerde uitgangspositie voor de thuisploeg creëerden de Domstedelingen in de laatste minuten voor de theepauze. Beide keren was Verhulst kansloos. Eerst fungeerde Gustafson als eindstation van een aanval door het hart van de Deventer defensie. Een van richting veranderde vrije trap van Maher betekende niet veel later de 0-2.

Kansen Go Ahead Eagles

En dat terwijl Go Ahead Eagles twintig minuten lang beter was dan de Eredivisionist. De nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie kreeg aanvankelijk zelfs de beste mogelijkheden op de openingstreffer. Bannink en Lieftink lieten vanuit kansrijke positie echter na Zoet te verschalken en FC Utrecht in het nauw te drukken. Daar maakte de equipe van Van den Brom vervolgens dankbaar gebruik van. Enkel een godswonder leek Go Ahead Eagles nog naar de halve finales te kunnen brengen.

Korte opleving

De Adelaarshorst leek voor even te mogen dromen van een mogelijke bekerstunt toen Navrátil met een droge volley al vroeg in het tweede bedrijf voor de aansluitingstreffer tekende. Het was van korte duur. In de zoektocht naar de gelijkmaker gooide Go Ahead Eagles het achterin helemaal open. FC Utrecht profiteerde dankzij de razendsnelle Kerk van de geboden ruimte. De rechtsbuiten liet directe tegenstander Brito zijn hielen zien en vond zijn geheel vrijstaande ploeggenoot Bahebeck: 1-3.

Genadeklap

FC Utrecht was overduidelijk een maatje te groot voor Go Ahead Eagles en dat was uiteindelijk ook terug te zien aan de stand op het scorebord. Het slotakkoord was voor Peterson. Een prachtige uithaal van de oud-Heraclied sloeg via de binnenkant van de paal binnen achter Verhulst. Het betekende de 1-4 en de genadeklap voor Go Ahead Eagles.

Go Ahead Eagles - FC Utrecht 1-4

0-1 Gustafson (37)

0-2 Maher (45+2)

1-2 Navrátil (49)

1-3 Bahebeck (55)

1-4 Peterson (75)

Arbiter: Makkelie

Geel: Corboz, Van Iperen

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Van Iperen, Veldmate, Brito; Corboz, Bannink, Lieftink; Navrátil (Pouwels/70), Rabillard (Edqvist/75), Ahannach (Berden/54)

FC Utrecht: Zoet; Klaiber, Hoogma, Emanuelson (Ramselaar/81), Van der Maarel; Van de Streek, Maher, Gustafson; Kerk, Bahebeck (Van Overeem/66), Peterson (St. Jago/77)

