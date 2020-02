De passie van Amin (19) uit Syrië voor de naaimachine

Amin is in zijn eigen naaiatelier de koning te rijk (Foto: RTV Oost/Oene Loonstra)

Amin is in zijn eigen naaiatelier de koning te rijk

Toen Ivette Spoolder van het jongerencentrum in Nijverdal met Amin Bazir wat aan de bar te kletsen over zijn hobby's, dacht ze dat ze hem aanvankelijk verkeerd had verstaan. Maar ze had het goed gehoord. Bazir heeft een passie voor het maken van alles wat met kleding te maken heeft. Nadat hij zijn eigen naaimachine cadeau had gekregen, draait hij nu op volle toeren.

De Koerd sloeg zo'n zeven jaar geleden vanuit zijn vaderland Syrië op de vlucht voor het oorlogsgeweld en de gruwelen van het gevreesde IS. Na een tussenstop in Turkije kwam hij twee jaar geleden naar Nederland, waar hij zich in Nijverdal vestigde.

Inzamelactie

Regelmatig kwam hij even buurten in het jongerencentrum van Stichting De Welle. "Toen ik met hem in gesprek raakte, had hij het over kleding maken", vertelt Ivette Spoolder. "Ik dacht dat ik hem niet goed begreep en vroeg wat hij bedoelde. Waarop hij op internet een foto van een naaimachine liet zien. Waarop ik dacht: daar kunnen we wel wat mee."

Nadat Ivette een oproep op Facebook had geplaatst, kwam er spontaan een inzamelingsactie op gang. Er werden drie naaimachines bezorgd. "En niet alleen dat. We kregen ook een hele lading stoffen in allerlei kleuren, elastieken, breinaalden zelfs."

Koning te rijk

Amin is de koning te rijk. In een hoek van het jongerencentrum heeft hij zijn eigen naaiatelier. Daar leeft hij zich nu helemaal uit. Kleren maken is in veel landen in het Midden-Oosten een ambacht. Vandaar ook dat Amin veel meiden in het jongerencentrum op weg helpt. "Ik vind dit echt leuk om te doen. Wil er mijn vak van maken. Ik wil hier echt verder mee."