Boerin op met date boswachter....en tientallen anderen

"Het lijkt soms wel een loopgravenoorlog", zegt Van der Toorn. Als eigenaar van een gemengd veebedrijf met melkkoeien en varkens ziet ze de polarisatie tussen de boer en de natuurliefhebber vergroten. "We moeten dat veranderen door elkaar juist op te zoeken."

Begrip

Ongeveer een half jaar geleden hebben Brink en Van der Toorn deze date afgesproken. "Het is iets uit de hand gelopen", grapt boerin Van der Toorn. "De hele huiskamer zit vol en iedereen zit door elkaar. Zo leren we elkaar standpunt kennen, maar krijgen we vooral ook begrip voor elkaar."

Gezamenlijk

Boswachter Brink vindt het onterecht dat de boeren, vooral op social media, de schuld krijgen van het stikstofprobleem. "Het is een mondiaal probleem en ontstaan sinds we machines hebben. We moeten het dan ook gezamenlijk proberen op te lossen."

Ook werd de boerderij bekeken en is de groep naar natuurgebied Boetelerveld, tussen Raalte en Mariënheem, gegaan om letterlijk te laten zien waar de partijen tegen aan lopen. Hoe de date uiteindelijk is verlopen, is te horen in onze radio-uitzending Afslag Oost.