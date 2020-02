Landstede Hammers kan bekerfinale vergeten nadat Donar genadeloos toeslaat in laatste kwart

Landstede Hammers heeft zich niet geplaatst voor de finale van het bekertoernooi. Waar de ploeg van coach Herman van den Belt dinsdag nog afrekende met Donar (76-71), waren de Groningers tijdens de return in eigen huis, met name in het laatste kwart, veel te sterk: 93-69.

Het eerste kwart was nog wel voor Landstede, zij het nipt: 25-26. Daarna draaide de wedstrijd volledig en bij de rust was het 43-37 in het voordeel van Donar. Bij het ingaan van kwart vier was de stand (58-53) over twee duels volledig gelijk, maar in de laatste tien minuten had Landstede helemaal niets meer in te brengen en liep Donar uit naar 93-69.

In de finale neemt Donar het op tegen de winnaar van het tweeluik tussen Den Helder Suns en Aris Leeuwarden. Deze wedstrijden staan gepland voor donderdag 20 en zaterdag 22 februari.