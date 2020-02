Ouderen worden verrast met Valentijnsdiner in Hengelo

ROC-studenten organiseren een romantisch diner voor ouderen in verpleeghuis in Hengelo (Foto: RTV Oost/ Layla Bil)

ROC-studenten organiseren een romantisch diner voor ouderen in verpleeghuis in Hengelo

Wat is er mooier dan op Valentijnsdag verrast te worden met een Valentijnsdiner? Omdat de bewoners van verpleeghuis TMZ in Hengelo geen uitgebreid diner meer kunnen koken voor hun valentijn, brachten ROC-studenten een valentijnsdiner, inclusief rozenblaadjes, gisteren al naar hen toe.

Voor bewoonster Mieke Kikkert is het een mooie manier om haar man, Gé Kikkert, te bedanken voor de goeie zorgen. "Hij doet zoveel voor me, hij komt me elke dag opzoeken en hij doet mijn was, dus dan heeft hij het ook wel verdiend dat hij hier met mij mag eten."



Studenten ROC

Acht studenten van de opleiding Facilitair Leidinggevende werken samen om hun gasten een mooie avond te bezorgen. Gastvrouw Fleur Witbreuk: "We krijgen les in gastvrijheid, en dat oefenen we in een echt restaurant waar we ervoor zorgen dat de mensen een fijne avond hebben."



Romantisch

Bettie van Dijk, activiteitenbegeleider bij de TMZ-locatie in Hengelo, nodigde de studenten van het ROC uit om het valentijnsdiner voor haar bewoners mogelijk te maken. "We willen onze bewoners ook binnen het verpleeghuis een valentijnsgevoel geven, door een keer gezellig en romantisch met echtgenoot of goeie vriend te dineren."



Bij Gé en Mieke aan tafel smaakt het voorgerecht voortreffelijk. "Ze hebben echt uitgepakt", zegt Mieke tevreden.