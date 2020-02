René Nijhuis keert terug als trainer Quick'20

Hij begint aan zijn derde termijn als hoofdtrainer nadat hij eerder trainer is geweest van Quick ’20 in de periodes 2008-2011 en 2014-2017. In zijn eerste periode is Nijhuis gepromoveerd naar de Topklasse, in zijn tweede periode als hoofdtrainer wist hij de ploeg naar de Derde Divisie te loodsen en het seizoen daarop volgde handhaving met een keurige vijfde plaats.

Weg omhoog

Quick’20 wil in haar jubileumjaar met het eerste zondag elftal de overstap maken naar de zaterdag. Dit betekent dat zij teruggaan naar de tweede klasse en van daar uit weer de weg omhoog moeten weten te vinden. Het team is vorig jaar gedegradeerd van de Derde Divisie naar de Hoofdklasse. Quick'20 ziet in Nijhuis de ideale trainer om de gestelde doelstelling - binnen drie jaar de zaterdag Hoofdklasse bereiken - te bewerkstelligen.