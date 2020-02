Lieftink baalt van bekeruitschakeling: ''Dat is de Eredivisie-ervaring die wij dan missen''

Het lukte Go Ahead Eagles vandaag niet te stunten in de kwartfinale van de KNVB Beker tegen FC Utrecht. In De Adelaarshorst kreeg de thuisploeg kansen om de score te openen, maar zegevierde de Eredivisionist uiteindelijk vrij eenvoudig met 4-1. Tot teleurstelling van sterkhouder Elmo Lieftink.

"We begonnen goed, maar dan moet je ook een beetje mazzel hebben met de kansen. Daarna kregen we een ongelukkige goal tegen. Dan is er echter nog niet heel veel aan de hand", vertelt Lieftink na afloop. In de blessuretijd van de eerste helft maakte FC Utrecht de 0-2. "Die goal kwam voort uit een ontiegelijk domme overtreding, dat mag niet. Zeker niet op slag van rust."

Aansluitingstreffer

Navrátil produceerde vrijwel direct na de rust de aansluitingstreffer. "In de tweede helft kwamen we al snel knap terug tot 1-2. Dan moet je eigenlijk de pot dichthouden en op je kans wachten. Maar we gaven heel snel de 1-3 weg en dan is het wel gespeeld. FC Utrecht heeft het heel goed uitgespeeld. We kregen de goals op heel vervelende momenten tegen, dat is toch een beetje de Eredivisie-ervaring die wij missen", vervolgt de sterkhouder van Go Ahead Eagles.

Teleurstelling

En dus zijn de kwartfinales van het bekertoernooi het eindstation voor Go Ahead Eagles. "Dit is een teleurstelling, maar uiteindelijk mogen we wel trots zijn. Als wij een topdag hebben kunnen we het Utrecht heel moeilijk maken. Maar als hebben we niets aan. Het mocht helaas niet zo zijn vandaag", aldus Lieftink.