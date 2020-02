Landstede Hammers verspeelt ticket voor bekerfinale: "Raakten een beetje in paniek"

"Ze slaan een klein gat, waar wij een beetje van een paniek raken. Daarna gaan we te gehaast spelen. Ik weet niet of het puur de druk is, maar op een gegeven moment moet je dat gat verkleinen. Dan gaan wij vaak weg van ons teambasketbal en proberen we dat op te lossen met een individuele actie. Dat is niet de manier waarop het moet", legt Schilder uit na afloop.



Erop of eronder

Het eerste duel van het tweeluik werd nog wel gewonnen. In Groningen was Donar twee dagen later echter een maat te groot. “De ploeg verwijt ik niets. Het was erop of eronder en deze keer was het eronder”, vervolgt hij.



Titelprolongatie

Vorige week werd Landstede ook al uitgeschakeld in de Europe Cup, nu rest enkel de competitie. "We zijn toch de kampioen en iedereen wil heel graag van ons winnen. We hebben een titel te verdedigen en daar kunnen we ons nu volledig op focussen. Ontzettend balen dat we niet in de bekerfinale staan, maar we gaan ons best doen om de titel te verdedigen", aldus Schilder.