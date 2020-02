Inwoners kritisch op plan van Rijssen-Holten om 300 tot 500 woningen te bouwen in Opbroek Oost

"Wij zijn verrast door de haast van de gemeente", vertelt Jan-Lamber Voortman, woordvoerder namens vijf bezwaarmakers. "De gemeente heeft een aantal jaren niet mogen bouwen en de provincie heeft nu groen licht gegeven voor woningbouw en de gemeente gaat helemaal los. Er zijn stukken grond gekocht en nu moet er opeens gebouwd worden in Opbroek Oost. Ook al omdat de gemeente in Opbroek Noord niet verder kan."

Alternatieve plekken

Hij gaat verder: "We vinden dat je goed moet kijken waar je moet bouwen." Wat de bezwaarmakers betreft kan dat beter in de plaats zelf en op de locatie Banis, aansluitend op de Braakmanslanden, dan in Opbroek Oost.

Daarom zijn de bezwaarmakers zelf binnen de bebouwde kom van Rijssen op zoek gegaan naar locaties waar nog gebouwd kan worden. Ze kwamen met 34 plekken op de proppen waar in totaal 298 woningen gebouwd kunnen worden. "Als je hier de helft maar van bouwt, heb je al minder woningen nodig in Opbroek."

Landschappelijke stijl

Hij benadrukt dat het de bezwaarmakers niet gaat om woningbouw in de buurt van hun eigen huizen. "We hebben geen problemen met huizen bouwen, maar er was gepland dat er in landschappelijke stijl naar ons toe zou worden gebouwd. Dat gaat nu heel anders."

Voortman legde de bezwaren donderdagavond voor aan de commissie Grondgebied. De tweede inspreker was boer Aart Vosman. "In 2015 zijn we naar de gemeente geweest om een vergunning voor de bouw van een nieuwe ligboxenstal aan te vragen. Ons werd toen verteld dat er de eerste vijftien jaar niet over het Cattelaar heen gebouwd zou worden en de bouw in het Opbroek erg mee zou vallen."

Daarom bleef het bedrijf zich verder ontwikkelen en vernieuwen. "Met de informatie die ons toen gegeven is zijn we grote financiële verplichtingen aangegaan. We zijn totaal niet meegenomen in de afwikkeling en besluitvorming van Opbroek Oost. Als dit plan doorgaat, is bedrijfsvoering voor ons onmogelijk", stelde Vosman, die de commissie de optie gaf om het bedrijf uit te kopen.

Locatie Banis

Ook Arjan Wessels van projectontwikkelaar Weshold deed zijn zegje. Het bedrijf bezit negentien hectare grond op de Banis en was regelmatig in gesprek met de gemeente over bouwontwikkelingen daar. Dat er nu een plan ligt voor bouw in Opbroek Oost is voor Weshold een hard gelag. "Ook op de Banis kunnen 500 tot 600 woningen gerealiseerd worden. Ontwikkel zowel Opbroek Oost als de Banis, zodat de Rijssenaar een keuze heeft waar hij wonen wil en er een gelijkmatige opbouw van beide wijken is."

De commissieleden bleken er echter niet voor om twee bouwlocaties te ontwikkelen en zetten in Opbroek Oost. "De lobby bij de provincie mag niet op losse schroeven te komen staan door nu dit plan te wijzigen", zegt Dieger ten Berge van het CDA.

Gesprek met betrokkenen

Dat zegt niet dat het plan de Banis helemaal van de baan is. De commissie wil eerst Opbroek ontwikkelen en dan naar Banis kijken. Wel willen de commissieleden dat de gemeente in gesprek gaat met de Opbroekbewoners, Weshold en met de familie Vosman.



De commissie ging akkoord met het beschikbaar stellen van 425.000 euro voor de planvoorbereiding van het uitbreidingsplan Opbroek Oost.