Bij handhaving speelt PEC Zwolle na de zomer weer op natuurgras

Eerder maakte ADO Den Haag ook al bekend de kunstmat in te ruilen voor echte zoden. De clubs maken gebruik van de regeling waarbij Europese inkomsten van de topclubs beschikbaar komen voor goede velden.

Waar nu het kunstgras volop belast kan worden, zal er door de komst van natuurgras naar extra velden moeten worden gekeken om alle elftallen op te laten spelen en trainen. De gesprekken met de gemeente Zwolle in volle gang.

Hybride

PEC Zwolle speelt sinds de opening in 2009 van het MAC3PARK-stadion op kunstgras. Dat de club van de namaakmat af wil, is al langer bekend. In 2018 liet voorzitter Adriaan Visser al weten dat de club in 2021 of 2022 over wilde stappen op hybride gras. Dat is een mix van natuur- en kunstgras. Maar dat plan is dus inmiddels ingeruild voor een terugkeer op volledig natuurlijk veld.

Als PEC Zwolle de overstap naar natuurgras maakt, is Heracles Almelo de enige Overijsselse ploeg die nog op kunstgras speelt.